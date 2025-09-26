TENDANCES
La filiale de Hyundai dédiée aux taxis volants traverse une nouvelle crise de direction
Hors-Sujet

La filiale de Hyundai dédiée aux taxis volants traverse une nouvelle crise de direction

26 Sep. 2025 • 19:58
0

Le projet de taxi aérien électrique de Hyundai, Supernal, traverse une nouvelle zone de turbulences. Quelques semaines après la suspension de son programme phare et le départ simultané de son CEO puis de son directeur technique (CTO), l’entreprise enregistre trois nouvelles démissions de haut rang, soit Jaeyong Song, directeur de la stratégie, Tracy Lamb, directrice de la sécurité, ainsi que Lina Yang, cheffe de cabinet du CEO sortant.

Une réorganisation stratégique annoncée

Dans un communiqué, Supernal évoque une volonté de “revoir stratégiquement l’avancement du programme et les prochaines étapes afin de rester aligné avec nos objectifs de long terme”. La maison-mère, Hyundai Motor Group, insiste de son côté sur son engagement “fort et durable” envers l’Advanced Air Mobility (AAM), secteur dans lequel elle veut s’imposer comme un acteur incontournable.

Supernatural Hyundai

Un parcours semé d’embûches

Ces départs surviennent dans une année particulièrement agitée pour la jeune société. Après avoir fermé son siège flambant neuf à Washington fin 2024, Supernal avait réussi son premier vol d’essai en mars dernier. Mais l’élan a rapidement été freiné : des licenciements massifs au printemps dernier ont précédé la mise en pause du programme en septembre, et ce dans un contexte de réorganisation profonde.

Cette instabilité reflète celle de l’industrie émergente des eVTOLs dans son ensemble : certains concurrents lèvent des fonds et scellent des partenariats en vue de lancements commerciaux, tandis que d’autres disparaissent faute de financement ou de vision claire. L’avenir de Supernal dépendra probablement de sa capacité à transformer ces turbulences internes en un véritable redécollage industriel.

SOURCETechrunch

