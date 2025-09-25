Vigoz : le tricycle électrique français qui associe vitesse (120 km/h) et pédales de vélo

Un constructeur français, Cixi, vient de lever le voile sur un concept qui intrigue autant qu’il fascine : un véhicule électrique capable d’atteindre 120 km/h tout en intégrant un système de pédalage sans chaîne. Baptisé Vigoz, ce tricycle caréné bouscule les codes de la mobilité urbaine et interurbaine, en combinant propulsion électrique, récupération d’énergie musculaire et tenue de route d’un gabarit étroit à trois roues. Au-delà du buzz, l’engin affiche des ambitions techniques concrètes : autonomie visée de 160 km avec une batterie d’environ 22 kWh, recharge complète annoncée en 6h environ sur prise domestique, et une ergonomie pensée pour un usage quotidien.

Un design entre voiture légère et vélo caréné

Le Vigoz ne ressemble ni à une citadine traditionnelle, ni à un vélo électrique. Son architecture 3-roues étroite (deux roues directrices à l’avant, une motrice à l’arrière) privilégie la finesse aérodynamique et la compacité pour se faufiler en trafic dense. L’habitacle fermé protège des intempéries et accueille le conducteur dans une position semi-allongée, façon vélo couché, avec un pédalier en façade et des leviers latéraux au lieu d’un volant. La marque évoque une hauteur d’ensemble conçue pour rester bien visible dans la circulation, tout en limitant la prise au vent et la consommation à vitesse stabilisée.

PERS : pédaler sans chaîne pour alimenter le moteur

Au cœur du Vigoz, on trouve le Pedaling Energy Recovery System (PERS). Ici, pas de chaîne ni de courroie : l’effort musculaire est converti directement en électricité afin d’assister la propulsion et, lorsque c’est pertinent, de recharger la batterie à la marge. La résistance ressentie aux pédales est pilotée électroniquement pour offrir un pédalage naturel, modulable selon l’effort souhaité. Le freinage régénératif complète l’ensemble pour récupérer de l’énergie lors des décélérations. En clair : on pédale pour « piloter » et assister le système, sans prétendre remplacer l’apport principal du pack batterie.

Performances, batterie et autonomie : des objectifs assumés

Selon Cixi, les prototypes ont déjà dépassé les 90–100 km/h lors d’essais, tandis que la vitesse de pointe visée à terme est de 120 km/h. Pour soutenir ces ambitions, le Vigoz s’appuie sur une batterie d’environ 22 kWh (intégrée sous le plancher pour favoriser un centre de gravité bas), avec une autonomie annoncée jusqu’à 160 km selon le profil d’usage. La recharge est donnée pour environ six heures sur une simple prise domestique AC, ce qui simplifie la logistique au quotidien (domicile, parking d’entreprise, résidence). La configuration intérieure prévoit un cockpit en tandem (1+1) ou un volume de chargement modulable pour transporter du matériel, avec un passage longitudinal permettant d’insérer des objets longs (type skis).

Tenue de route : inclinaison active et commandes aux leviers

Particularité marquante du châssis : un système d’inclinaison active qui permet au tricycle de « pencher » en virage, améliorant stabilité et agrément, à l’image de certains scooters à trois roues. Les leviers de part et d’autre du siège assurent la direction et les actions fines de pilotage, tandis que l’instrumentation numérique centralise vitesse, énergie, assistance et paramètres de confort. Cette architecture, couplée au gabarit étroit, vise une conduite plus intuitive et engageante qu’un quadricycle urbain classique.

Sécurité et confort : un vrai parti pris d’usage quotidien

Contrairement à nombre de véhicules ultra-légers, Cixi met en avant une approche sécurité soignée : zones de déformation intégrées au châssis pour l’absorption d’énergie en cas de choc, ceintures trois points, visibilité optimisée et cellule fermée. Côté agréments, l’habitacle est pensé pour recevoir ventilation, chauffage et climatisation, afin d’assurer une plage d’utilisation élargie (été comme hiver). L’objectif affiché par la marque est un produit pérenne (cycle de vie visé ~15 ans), gage de durabilité et de coût de possession maîtrisé si la maintenance suit.

Accessibilité, usages et limites : où se situe le Vigoz ?

La promesse d’un tricycle à pédales capable d’emprunter toutes les routes publiques (y compris les voies rapides) positionne le Vigoz bien au-delà des micro-voitures cantonnées aux zones urbaines. Sur le plan ergonomique, le pédalage sert autant à moduler l’assistance qu’à garder un lien actif avec la conduite — un marqueur différenciant dans un monde de déplacements de plus en plus passifs. Reste que la physique est têtue : un humain entraîne typiquement 200–300 W en régime soutenu, un apport utile mais marginal face aux besoins d’un véhicule à 100+ km/h. L’intérêt du PERS est donc surtout d’optimiser la gestion d’énergie et l’engagement du conducteur, pas de « remplacer » l’électricité du pack.

Statut, calendrier et questions en suspens

Au 25 septembre 2025, plusieurs inconnues demeurent pour un suivi rigoureux : prix, calendrier de commercialisation, données normalisées (masse exacte, puissance en kW, consommation en Wh/km selon cycle, équipements de série), et statut d’homologation détaillé par marché. Les premiers retours situent le Vigoz dans l’univers des véhicules de catégorie L (tricycles motorisés), mais l’encadrement réglementaire précis — et son éventuelle déclinaison par pays — reste à documenter publiquement. Côté modèle économique (vente, leasing, abonnement), la marque n’a pas encore officialisé de schéma définitif.

Entre audace technologique et viabilité industrielle

Le Vigoz s’inscrit dans la vague des micro-véhicules électriques intelligents (on pense à Ami, Microlino, Duo), mais avec une proposition singulière : réintroduire l’effort humain au cœur d’un engin fermé, rapide et confortable. Si Cixi atteint ses objectifs (performance, fiabilité du PERS, coûts, service), ce tricycle pourrait ouvrir une nouvelle niche à la croisée du vélo caréné et de la micro-voiture électrique. D’ici là, distinguer scrupuleusement données mesurées sur prototypes et cibles industrielles permettra de garder le cap : un projet audacieux, déjà prometteur sur piste, qui pourrait bientôt s’inviter sur route… et autoroute, à condition de transformer l’essai sur la partie réglementaire et industrielle.

En définitive, le Vigoz incarne une piste crédible pour une mobilité compacte, efficiente et plus « active » . Il soulève aussi une question intéressante pour la prochaine décennie : dans quelle mesure sommes-nous prêts à participer physiquement à nos déplacements pour en réduire l’empreinte, sans renoncer à la vitesse, au confort et à la sécurité d’un véhicule moderne ?