Android pour PC est « incroyable », assure le patron de Qualcomm

Lors du Snapdragon Summit 2025, des dirigeants de Google et Qualcomm ont détaillé le projet d’unifier les expériences Android sur mobile et sur ordinateur. Cette stratégie vise à créer une base technique commune pour les PC, marquant une étape majeure dans la convergence des deux écosystèmes.

Android en approche sur les PC

L’idée d’un système unifié n’est pas nouvelle. En 2024, Google avait déjà communiqué sur son intention de construire les futures versions de ChromeOS sur les fondations technologiques d’Android. Une interview réalisée cet été avait ensuite précisé que les deux systèmes d’exploitation étaient en cours de fusion pour ne former qu’une seule et unique plateforme.

La collaboration a été mise en lumière lors d’une conversation sur scène entre les dirigeants des deux entreprises. Interrogé par le patron de Qualcomm sur l’avancement du projet, Rick Osterloh de Google a apporté des éclaircissements. « Par le passé, nous avons toujours eu des systèmes très différents entre ce que nous créons sur PC et ce que nous créons sur smartphones », a-t-il rappelé.

Il a ensuite confirmé le changement de cap : « Nous nous sommes lancés dans un projet pour combiner cela. Nous créons ensemble une base technique commune pour nos produits sur les PC ». Cette stratégie vise à offrir des expériences riches sur toutes les catégories d’appareils, des voitures à l’informatique personnelle.

L’écosystème d’Android et l’IA portés sur PC

L’ambition de Google va au-delà d’une simple fusion technique. Le projet inclut l’intégration de l’assistant d’intelligence artificielle Gemini et de toute l’architecture IA d’Android sur PC. Rick Osterloh a précisé que cela concernait aussi « l’ensemble de nos applications et de notre communauté de développeurs ». Selon lui, « c’est une autre façon pour Android de pouvoir servir tout le monde dans chaque catégorie informatique ».

Le patron de Qualcomm, Cristiano Amon, a conclu l’échange avec enthousiasme. « Je l’ai vu. C’est incroyable. Je pense que cela concrétise la vision de la convergence entre le mobile et le PC. Et j’ai hâte d’en avoir un », a-t-il déclaré.

Quel avenir pour ChromeOS ? Malgré cette fusion annoncée, les déclarations de Google suggèrent que ChromeOS et les ordinateurs Chromebook devraient continuer d’exister. Cependant, une nouvelle offre centrée en premier lieu sur une expérience Android pour PC verra le jour. La date d’une annonce officielle pour ce lancement reste pour l’instant inconnue.