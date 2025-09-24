TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Jeux vidéo Borderlands 4 sur Switch 2 est reporté, sans nouvelle date de sortie
Jeux vidéo

Borderlands 4 sur Switch 2 est reporté, sans nouvelle date de sortie

24 Sep. 2025 • 10:28
0

Borderlands 4 est déjà disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X/S et PC, et devait sortir sur Nintendo Switch 2 le 3 octobre. Mais 2K Games et Gearbox Software ont décidé de reporter la sortie, sans communiquer une nouvelle date.

Borderlands 4

Un report de dernière minute pour Borderlands 4 sur Switch 2

C’est sur les réseaux sociaux que l’annonce du report Borderlands 4:

Nous devons vous informer que la sortie de Borderlands 4 sur Nintendo Switch 2 est reportée. Nous n’avons pas pris cette décision à la légère, mais nous nous engageons à offrir la meilleure expérience possible à nos fans et le jeu a besoin d’un temps de développement et de peaufinage supplémentaire pour y parvenir. Nous espérons également mieux aligner cette sortie avec l’ajout de la sauvegarde multiplateforme sur laquelle nous travaillons et dont nous reconnaissons l’importance. Nous vous tiendrons informés de la nouvelle date de sortie dès que nous aurons entièrement ajusté nos plans.

Conformément à la politique de Nintendo, toutes les précommandes numériques effectuées à ce jour seront annulées. Les clients peuvent lancer eux-mêmes ce processus dès maintenant ou celui-ci se fera automatiquement à partir du vendredi 26 septembre. Pour toute question concernant le Nintendo eShop, veuillez contacter https://bit.ly/4niZo7h. Pour les précommandes physiques, veuillez contacter le revendeur correspondant.

Nous apprécions énormément les commentaires, le soutien et la patience de nos fans et de notre communauté. C’est vraiment ce qui nous motive à continuer.

Des problèmes de performances sur PC et consoles

Ce report soudain fait suite à de nombreuses critiques de joueurs concernant les performances de Borderlands 4 sur PC, ainsi qu’à certaines inquiétudes sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S, notamment une fuite de mémoire apparente qui ralentit le jeu si vous y jouez de manière continue pendant de longues périodes sans quitter ni redémarrer. Le jeu est limité à 30 images par seconde sur Switch 2 et les premières impressions suggéraient qu’il fonctionnait assez bien, bien que les expériences sur Steam Deck aient été jugées médiocres.

Il faudra donc encore patienter pour jouer à Borderlands 4 sur Switch 2. Faudra-t-il attendre 2026 pour y jouer ? Mystère pour le moment.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Pas d'articles en relation.

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Microfluidique

Microsoft annonce une avancée majeure dans les technologies de refroidissement des puces d’IA

24 Sep. 2025 • 12:45
0 Science

C’est probablement l’une des annonces récentes les plus importantes pour le secteur de l’IA : face à la consommation...

Data Center Serveurs

OpenAI va construire cinq nouveaux centres de données Stargate avec Oracle et SoftBank

24 Sep. 2025 • 11:20
0 Internet

OpenAI vient d’annoncer la création de cinq nouveaux centres de données à travers les États-Unis dans le cadre de son...

etiquette vetement

Des vêtements-ordinateurs : quand chaque fibre devient un micro-processeur

24 Sep. 2025 • 10:01
0 Matériel

Imaginez un t-shirt capable de diagnostiquer vos paramètres physiologiques, d’identifier vos gestes et d’envoyer directement ces...

Fake News

YouTube va réintégrer les chaînes bannies pour désinformation sur le Covid et les élections américaines

24 Sep. 2025 • 9:45
3 Internet

Une drôle d’odeur flotte en ce moment autour du drapeau américain, et les effluves arrivent aussi à nos portes. Dans un contexte...

Critterz

Le film généré par IA d’OpenAI se fait critiquer par l’animation française

23 Sep. 2025 • 20:29
2 Geekeries

Le projet de film entièrement généré par intelligence artificielle divise l’industrie cinématographique. Cette...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Tim Cook retourne au Japon pour la réouverture de l’Apple Store de Ginza

Tim Cook retourne au Japon pour la réouverture de l’Apple Store de Ginza

24 Sep. 2025 • 13:10

image de l'article Slow Horses : la saison 5 démarre sur Apple TV+ (1 épisode disponible)

Slow Horses : la saison 5 démarre sur Apple TV+ (1 épisode disponible)

24 Sep. 2025 • 11:45

image de l'article iOS 26.1 prépare les iPhone à supporter les montres connectées tierces

iOS 26.1 prépare les iPhone à supporter les montres connectées tierces

24 Sep. 2025 • 10:21

image de l'article Démontage iPhone 17 Pro : un aperçu de la chambre à vapeur et de la réparation

Démontage iPhone 17 Pro : un aperçu de la chambre à vapeur et de la réparation

24 Sep. 2025 • 9:40

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site