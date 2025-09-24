Borderlands 4 sur Switch 2 est reporté, sans nouvelle date de sortie

Borderlands 4 est déjà disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X/S et PC, et devait sortir sur Nintendo Switch 2 le 3 octobre. Mais 2K Games et Gearbox Software ont décidé de reporter la sortie, sans communiquer une nouvelle date.

Un report de dernière minute pour Borderlands 4 sur Switch 2

C’est sur les réseaux sociaux que l’annonce du report Borderlands 4:

Nous devons vous informer que la sortie de Borderlands 4 sur Nintendo Switch 2 est reportée. Nous n’avons pas pris cette décision à la légère, mais nous nous engageons à offrir la meilleure expérience possible à nos fans et le jeu a besoin d’un temps de développement et de peaufinage supplémentaire pour y parvenir. Nous espérons également mieux aligner cette sortie avec l’ajout de la sauvegarde multiplateforme sur laquelle nous travaillons et dont nous reconnaissons l’importance. Nous vous tiendrons informés de la nouvelle date de sortie dès que nous aurons entièrement ajusté nos plans. Conformément à la politique de Nintendo, toutes les précommandes numériques effectuées à ce jour seront annulées. Les clients peuvent lancer eux-mêmes ce processus dès maintenant ou celui-ci se fera automatiquement à partir du vendredi 26 septembre. Pour toute question concernant le Nintendo eShop, veuillez contacter https://bit.ly/4niZo7h. Pour les précommandes physiques, veuillez contacter le revendeur correspondant. Nous apprécions énormément les commentaires, le soutien et la patience de nos fans et de notre communauté. C’est vraiment ce qui nous motive à continuer.

Des problèmes de performances sur PC et consoles

Ce report soudain fait suite à de nombreuses critiques de joueurs concernant les performances de Borderlands 4 sur PC, ainsi qu’à certaines inquiétudes sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S, notamment une fuite de mémoire apparente qui ralentit le jeu si vous y jouez de manière continue pendant de longues périodes sans quitter ni redémarrer. Le jeu est limité à 30 images par seconde sur Switch 2 et les premières impressions suggéraient qu’il fonctionnait assez bien, bien que les expériences sur Steam Deck aient été jugées médiocres.

Il faudra donc encore patienter pour jouer à Borderlands 4 sur Switch 2. Faudra-t-il attendre 2026 pour y jouer ? Mystère pour le moment.