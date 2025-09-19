TENDANCES
Jeux vidéo

Steam va cesser de supporter Windows en version 32 bits

19 Sep. 2025 • 18:57
0

Valve a officiellement annoncé l’arrêt du support de son application Steam pour les versions 32 bits de Windows. À compter du 1er janvier 2026, l’application ne fonctionnera plus sur ces anciens systèmes d’exploitation, tandis que les versions 64 bits de Windows 10 et Windows 11 resteront pleinement compatibles.

Steam Logo

Steam va obliger Windows 64 bits

La date butoir est donc fixée au 1er janvier 2026. Passé ce jour, il ne sera plus possible d’installer ou de lancer l’application Steam sur un système d’exploitation Windows en 32 bits. Actuellement, Windows 10 est la seule version 32 bits encore prise en charge par Steam. Bien que Microsoft s’apprête à mettre fin au support de Windows 10 le mois prochain, Valve continuera de supporter la version 64 bits de ce système d’exploitation. Il est important de noter que les utilisateurs pourront toujours jouer à leurs jeux 32 bits via Steam, à condition que l’application soit installée sur une version 64 bits de Windows.

Valve justifie cette décision par des impératifs techniques. L’entreprise explique que « ce changement est nécessaire car des fonctionnalités essentielles de Steam dépendent de pilotes système et d’autres bibliothèques qui ne sont pas pris en charge sur les versions 32 bits de Windows ».

Ironiquement, la version actuelle de Steam est elle-même une application 32 bits, mais cela va bientôt changer. Valve prévient en effet que « les futures versions de Steam ne fonctionneront que sur les versions 64 bits de Windows ». Cependant, ce changement ne devrait pas toucher un grand nombre d’utilisateurs. Selon les données de Steam, la version 32 bits de Windows 10 n’est utilisée que par 0,01 % des systèmes recensés. Pour garantir la continuité des mises à jour et la compatibilité, il est donc conseillé aux utilisateurs concernés de passer à une version 64 bits de Windows.

