La startup Rivet va livrer à l’armée américaine des centaines de casques XR

Si l’on en croit le média Breaking Defense, l’armée américaine aurait confié à la startup Rivet un contrat de 195 millions de dollars sur 18 mois dans le cadre de son nouveau programme Soldier Borne Mission Command (SBMC), programme destiné à équiper les soldats de casques de réalité augmentée. Dirigée par David Marra – un ancien responsable du projet IVAS chez Microsoft – Rivet devra livrer à l’armée américaine 470 prototypes proches de la préproduction. L’entreprise développe déjà une plateforme XR, Rivet Hard Spec, pensée pour les environnements militaires et industriels, et affirme vouloir adapter/améliorer sa solution avec les retours des soldats afin de garantir une plateforme évolutive face aux menaces futures.
Rivet devra néanmoins « affronter » Anduril, la société fondée par Palmer Luckey (créateur de l’Oculus Rift). Déjà en partenariat avec Meta, Anduril travaillerait en effet sur un casque militaire de nouvelle génération baptisé Eagle Eye. Bien qu’aucun contrat officiel n’a encore été annoncé, des sources militaires confirment qu’Anduril a également été retenu pour le programme SBMC. Ces nouveaux deals autour de la XR surviennent après l’échec du projet IVAS confié à Microsoft en 2018, projet qui était entaché par de lourds problèmes de confort et de fiabilité. Avec cette nouvelle phase, l’armée américaine espère enfin concrétiser son ambition qui est de doter les fantassins d’une technologie immersive capable d’améliorer l’efficacité des forces en présence sur le théâtre des opérations.
