Vimeo se fait racheter pour 1,38 milliard de dollars

Bending Spoons, une entreprise européenne de logiciels, a annoncé le rachat de la plateforme d’hébergement vidéo Vimeo pour 1,38 milliard de dollars. Cette transaction, qui devrait être finalisée au quatrième trimestre de 2025, marque la sortie de Vimeo des marchés boursiers pour devenir une entreprise privée.

Changement de propriétaire

Bending Spoons, basée à Milan, est connue pour son portefeuille croissant d’entreprises technologiques, incluant Evernote, WeTransfer et Meetup. L’acquisition de Vimeo s’inscrit dans sa stratégie d’achat et de développement de sociétés à long terme. Luca Ferrari, patron et cofondateur de Bending Spoons, a déclaré : « Chez Bending Spoons, nous acquérons des entreprises avec l’intention de les posséder et de les gérer indéfiniment, et nous sommes impatients de réaliser le plein potentiel de Vimeo pour atteindre de nouveaux sommets ensemble ».

Vimeo, qui a fait ses débuts en 2004, a peiné à rivaliser avec YouTube, son principal concurrent. Ces dernières années, la plateforme a augmenté ses frais d’hébergement vidéo et s’est recentrée sur les entreprises et les créateurs cherchant à monétiser leur contenu, tout en intégrant des outils d’intelligence artificielle sous la direction de son dirigeant, Philip Moyer, nommé l’an dernier.

Cette acquisition intervient dans un climat difficile pour Vimeo, qui a récemment annoncé une réduction d’environ 10 % de ses effectifs. Bending Spoons, de son côté, a une réputation mitigée : après des acquisitions comme WeTransfer ou Evernote, l’entreprise a souvent procédé à des licenciements et mis en place des restrictions, comme des limites sur l’offre gratuite d’Evernote ou une hausse des prix pour TapeACall. Ces précédents soulèvent des questions sur l’avenir des services de Vimeo et de ses employés sous la nouvelle direction.

Quelles perspectives pour Vimeo ?

En devenant une société privée, Vimeo pourrait gagner en flexibilité pour proposer de nouvelles fonctions sans la pression des résultats trimestriels. Bending Spoons prévoit des investissements ambitieux pour renforcer les performances et la fiabilité de Vimeo, tout en développant ses offres pour les créateurs et les entreprises, notamment via des fonctionnalités avancées et des outils IA responsables. Cette stratégie pourrait permettre à Vimeo de se repositionner face à la concurrence croissante des plateformes sociales et des outils vidéo alimentés par l’IA.

Avec cette acquisition à 1,38 milliard de dollars, Bending Spoons consolide son emprise sur le secteur vidéo, mais le succès de cette opération dépendra de sa capacité à préserver la communauté de créateurs de Vimeo tout en innovant dans un marché en rapide évolution.