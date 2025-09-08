Adobe annonce la fin définitive de Premiere Rush, son outil de montage vidéo

Adobe met un terme à l’aventure Premiere Rush, son application de montage vidéo pensée pour le grand public et les créateurs de contenus mobiles. Lancée en 2018 comme un outil simplifié et multiplateforme, Rush visait à séduire les utilisateurs de smartphones et tablettes en quête d’un logiciel plus accessible que Premiere Pro. Malgré un taux d’adoption tout à fait correct au lancement, l’application n’a jamais réussi à s’imposer face à des concurrents gratuits comme CapCut ou iMovie, qui ont rapidement conquis le marché des créateurs sur TikTok et YouTube Shorts. Adobe a donc confirmé l’arrêt progressif de Rush, et annoncé il y a quelques jours que le support du logiciel ne serait plus assuré à partir du 30 septembre prochain. L’éditeur encourage les utilisateurs de Premiere Rush à migrer vers Premiere Pro ou Premiere Elements, ses autres solutions de montage.

Cet abandon illustre la volonté d’Adobe de rationaliser son offre dans un secteur ultra-compétitif, où la demande se tourne soit vers des outils très puissants et professionnels, soit vers des applications mobiles gratuites et intuitives. Coincé entre ces deux segments, Premiere Rush n’a finalement pas trouvé sa place. L’éditeur mise désormais sur l’intégration de fonctionnalités simplifiées directement dans Premiere Pro, ainsi que sur des services cloud optimisés par l’intelligence artificielle. Pour les créateurs de contenus, c’est l’occasion (un peu forcée) d’un recentrage sur des plateformes plus pérennes.