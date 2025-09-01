[#BonPlan] Les promos High-Tech du 1er septembre

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici la liste des bons plans du jour (valable au moment où nous écrivons ces lignes) :

Les stocks des produits sont limités, les prix peuvent donc remonter dans la journée.

🔥🔥 Si vous souhaitez suivre un produit en particulier en regardant les meilleurs prix sur internet et/ou être alerté dès qu’il atteint le prix souhaité ➡️ testez notre comparateur de prix pour produits High-tech et Électroménager 🔥

— 🔥 Nouveautés du jour —

— Encore en promo —

— 🔥 Smartphones, accessoires et Objets connectés —

➡️ Accessoires / objets connectés :

➡️ Smartphones :

➡️ Tablettes / Liseuses :

HOT! Tablette 10,9″ Apple iPad 10ème Génération – 64 Go, Wifi à 284€ au lieu de 305,05€ sur @Amazon

Tablette 10,9″ Apple iPad 10ème Génération – 64 Go, Wifi à 284€ au lieu de 305,05€ Tablette 8,3″ Apple iPad Mini (A17 Pro) – 256 Go à 481,90€ au lieu de 739€ sur @Rakuten avec le code ORDI50

avec le code Tablette 11″ Apple iPad Wi-Fi A16 – RAM 8 Go, 128 Go, Modèles Internationaux, Sans Chargeur (+17€ cagnottés) à 319,99€ sur @Rakuten avec le code RAKUTEN20

—🔥 Consoles / jeux vidéo —

➡️ Consoles / Packs Console :

Console Nintendo Switch 2 (via retrait Drive) à 414,99€ au lieu de 439,99€ sur @Carrefour avec le code 34CRFDRIVE

➡️ Jeux :

➡️ Accessoires Consoles/ périphériques :

HOT! Manette sans fil Sony DualSense Edge pour PS5 / PC à 169,18€ sur @Amazon.it – livrable en France

Manette sans fil Sony DualSense Edge pour PS5 / PC à 169,18€ – livrable en France Manette Pro Controller Nintendo Switch 2 à 79,90€ au lieu de 89€ sur @Amazon

— 🔥 Stockage —

➡️ Disques durs / NAS :





➡️ SSD :

➡️ Clés USB :

➡️ Cartes mémoires (SD / microSD)





— 🔥 TV / Son —

—🔥 Informatique / Composants —

➡️ Périphériques :

HOT! Clavier sans fil Illuminé Logitech MX Keys Mini pour Mac à 54,99€ au lieu de 83,54€ sur @Amazon

➡️ PC portables / PC fixes :

➡️ Composants PC :

➡️ Écrans PC :

Ecran PC 34″ Viewsonic VX Series VX3418-2KPC – UWQHD (3440×1440), 180Hz, Dalle VA, Incurvé, HDR10, 1ms, FreeSync Premium à 259€ au lieu de 325€ sur @E.Leclerc

Ecran PC 27″ Gigabyte GS27QCA – QHD incurvé, 180 Hz, VA, 1 ms, HDR Adaptive Sync, VESA 100×100 à 159,90€ sur @Grosbill

—🔥 Films / Séries —

—🔥 Photos / Vidéos —



—🔥 Électroménager —

— 🔥 Divers —