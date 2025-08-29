TENDANCES
[#BonPlan] Les promos High-Tech du 29 aout

29 Août. 2025 • 17:56
0

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici la liste des bons plans du jour (valable au moment où nous écrivons ces lignes) :

Les stocks des produits sont limités, les prix peuvent donc remonter dans la journée.

 

Deals Promos

🔥🔥 Si vous souhaitez suivre un produit en particulier en regardant les meilleurs prix sur internet et/ou être alerté dès qu’il atteint le prix souhaité ➡️ testez notre comparateur de prix pour produits High-tech et Électroménager 🔥

 

— 🔥 Nouveautés du jour —

  • Carte graphique Sapphire Pulse RX 9070 XT 16 Go à 644,58€ sur @Amazon.es – livrable en France
  • Carte Graphique PNY RTX 5070 OC Triple Fan 12GB + Borderlands 4 offert à 560,99€ sur @Amazon
  • TV 55″ Panasonic 55Z80AEZ – OLED à 729€ sur @Son-vidéo
  • Smartphone 6.67″ Motorola Edge 60 Fusion – 5G, pOLED 120Hz QHD (2712×1220), Dimensity 7300, RAM 8 Go, 256 Go, 50+13+5MP, 5200mAh / 68W à 231,14€ au lieu de 329€ sur @E.Leclerc
  • Casque filaire Sennheiser HD 599 à 89€ sur @Son-vidéo
  • HOT! Montre Connectée Google Pixel Watch 3 – 41mm, Plusieurs Coloris Disponibles à 269,99€ au lieu de 325,63€ sur @Amazon
  • Batterie Externe Eafu 10000mAh 3A – avec Lampe de Poche, USB C à 9,99€ au lieu de 24,36€ sur @Amazon (via coupon – Vendeur Tiers)
  • Kit Mémoire RAM Klevv Cras V RGB 32 Go (2×16 Go) DDR5-6000 MHz CL28 à 105,37€ au lieu de 120,18€ sur @Amazon.de – livrable en France
  • Processeur AMD Ryzen 7 7800X3D – 3D V-Cache Radeon Graphique Intégré, 8 Cœurs/16 Threads, 120W TDP, Socket AM5, Cache 104 Mo à 302,99€ au lieu de 496,99€ sur @Cdiscount (Vendeur Tiers) avec le code 15DES129
  • Pack Philips Hue Sync Box 2 8K + Bandeau Led Philips Hue Lightstrip Gradient 2 m (+15€ offerts en carte cadeau) à 301,03€ au lieu de 509,98€ sur @Darty avec le code DARTY150

— Encore en promo —

— 🔥 Smartphones, accessoires et Objets connectés —

  • 🔥 Pour un meilleur confort de lecture, notre App d’actualités iAddict v5 est disponible gratuitement sur iPhone, iPad et Apple Watch.

➡️ Accessoires / objets connectés :

  • Casque sans fil BOSE QC45 QuietComfort – Réduction du bruit, Autonomie 25h, Bluetooth 5.0 à 134€ sur @Cdiscount (Vendeur Tiers) avec le code 15DES129
  • HOT! Airpods max Lighning à 399€ sur @Darty
  • Casque sans fil Sony WH-1000XM4 – Bluetooth, Réduction de bruit active, Noir, Argent et bleu à 179€ au lieu de 199€ sur @Amazon.es – livrable en France
  • Casque sans fil Nothing Headphone (1) – Blanc à 249€ au lieu de 299€ sur @Amazon
  • HOT! Écouteurs Beats Studio Buds – sans Fil avec réduction du Bruit – Rouge Beats à 99,00€ au lieu de 149,00€ sur @Amazon.es – livrable en France
  • HOT! Ecouteurs sans fil Apple AirPods 4 avec réduction active du bruit ANC (via 20€ sur la carte de fidélité – En drive) à 139€ au lieu de 199€ sur @Carrefour avec le code 34CRFDRIVE
  • Casque sans fil Sony WH-1000XM4 – Bluetooth, Réduction de bruit active (Bleu ou Argent) à 187€ sur @Amazon.de – livrable en France
  • HOT! Écouteurs Beats Studio Buds – sans Fil avec réduction du Bruit – Noir à 98,90€ au lieu de 148,99€ sur @Amazon.es – livrable en France
  • Batterie Externe 20000mah 100w 3ports à 31,19€ sur @Amazon (via coupon – Vendeur Tiers)
  • Chargeur adaptateur secteur GaN – USB C rapide 200W 6 ports charge rapide à 18,69€ sur @AliExpress
  • Câble USB-C – USB-C Inui – 100w, PD, 5A, 2m à 6,99€ au lieu de 9,99€ sur @Amazon (vendeur tiers)

➡️ Smartphones :

  • Smartphone 6.67″ Xiaomi POCO X7 Pro AMOLED 120Hz (1220×2712), Dimensity 8400-Ultra – 12 Go, 256 Go, 50+8 MP, 6000mAh, 90W à 233,99€ sur @AliExpress
  • [Client RED] Smartphone Google Pixel 10 – 128Go (via ODR de 80€ sur facture + bonus de 200€ de reprise) à 479€ sur @RED by SFR
  • Smartphone Xiaomi Redmi Note 14 Pro + 5G, 8+ 256, Bleu à 292€ au lieu de 465,96€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • HOT! Smartphone 6.7″ Samsung Galaxy Z Flip5 – 256 Go, Vert à 305€ sur @Cdiscount (Vendeur Tiers)
  • Smartphone Apple iPhone 16 Pro – Titane Noir, 128 Go à 1023€ au lieu de 1199€ sur @Amazon.de – livrable en France

➡️ Tablettes / Liseuses :

  • HOT! Tablette 10,9″ Apple iPad 10ème Génération – 64 Go, Wifi à 284€ au lieu de 305,05€ sur @Amazon
  • Tablette 8,3″ Apple iPad Mini (A17 Pro) – 256 Go à 481,90€ au lieu de 739€ sur @Rakuten avec le code ORDI50
  • Tablette 11″ Apple iPad Wi-Fi A16 – RAM 8 Go, 128 Go, Modèles Internationaux, Sans Chargeur (+17€ cagnottés) à 319,99€ sur @Rakuten avec le code RAKUTEN20

🔥 Consoles / jeux vidéo —

➡️ Consoles / Packs Console :

➡️ Jeux :

➡️ Accessoires Consoles/ périphériques :

— 🔥 Stockage —

➡️ Disques durs / NAS :

➡️ SSD :

  • SSD Interne 2 To Samsung 990 Pro MZ-V9P2TOBW – M.2, 2280, PCle 4.0×4 (Vendeur Boulanger) à 139,99€ au lieu de 159,99€ sur @Rakuten avec le code RAKUTEN20
  • SSD Interne PNY CS1030 500 Go – M.2 NVMe à 26,99€ au lieu de 31,24€ sur @Amazon
  • SSD Interne 2 To Samsung 990 Evo Plus MZ-V9S2TO – M.2 2280, PCle 5.0 x2 (+8,3€ Cagnottés – Vendeur Boulanger) à 109,99€ au lieu de 119,99€ sur @Rakuten avec le code RAKUTEN10
  • SSD interne Crucial P510 1To PCIe 5.0 x4 Gen5 NVMe M.2 avec Dissipateur, Lecture jusqu’à 11000 Mo/s à 100,99€ sur @Amazon
  • SSD interne M.2 NVMe Fanxiang S660 – 4 To, jusqu’à 5000 Mo/s à 192,99€ sur @Amazon
  • SSD interne M2 NVMe iDsonix I5000 – 2 To, jusqu’à 5 200 Mo/s à 90,76€ au lieu de 108,64€ sur @Amazon.de (Vendeur Tiers iDsonix, Via coupon)
  • HOT! SSD portable magnétique USB 3.2 Gen2, 20Gbps MSI DATAMAG – 2 To, Compatible Mag-Safe, à 139,99€ au lieu de 175,93€
  • SSD interne M2 NVMe MSI Spatium 460 – 1 To à 59,99€ sur @Grosbill
  • HOT! SSD M2 NVMe MSI Spatium M470 (TLC DRAM GEN4) – 1 To à 69,99€ sur @Grosbill

➡️ Clés USB :

➡️ Cartes mémoires (SD / microSD)

— 🔥 TV / Son —

  • Enceinte connectée Sonos Era 100 – Wi-Fi et Bluetooth, AirPlay 2, Noire ou Blanche à 164€ au lieu de 229€ sur @Amazon.es – livrable en France
  • Lecteur Streaming Apple TV 4K 3ème génération – 128 Go, Wi-Fi & Ethernet, Noir, U.S. Edition à 139,99€ sur @Rakuten avec le code RAKUTEN20
  • HOT! TV 55 » Philips Ambilight 55PUS8109 à 339€ au lieu de 445€ sur @Amazon
  • Pack TV LG OLED55B4ELA 55″ 4K OLED avec Barre de son LG S60TR 5.1 et enceintes arrière – 440 W Dolby Atmos, Compatible Gaming 4K 120 Hz à 898€ au lieu de 1149€ sur @LG
  • HOT! Enceinte colonne FOCAL Theva N3 Light Wood à 499,00€ au lieu de 603,29€ sur @Boulanger
  • TV 65″ Hisense 65U7NQ Mini-LED QLED UltraHD 4K 144 Hz IMAX Dolby Vision à 649,99€ sur @Fnac
  • Lecteur de disque blu-ray Ultra HD 4K detachable pour PS5 Slim et PS5 Pro à 79,99€ sur @Fnac
  • HOT! Amplificateur embarqué ultra-compact mono Focal FDS 1.350 à 129,00€ au lieu de 173,64€ sur @Son-Video

🔥 Informatique / Composants —

➡️ Périphériques :

➡️ PC portables / PC fixes :

➡️ Composants PC :

  • Carte mère AM5 Gigabyte B650E AORUS Elite X AX Ice – VRM 12+2+2 Phases, 1xPCIe 5.0 + 2xPCIe 4.0 M.2, LAN 2,5 GbE, WiFi 6E, USB 3.2 Gen 2 à 182,69€ au lieu de 209,73€ sur @Amazon
  • Carte graphique MSI Nvidia GeForce RTX 5070 12G Ventus 3X OC – 12 Go, GDDR7 à 549€ au lieu de 629€ sur @Amazon.it – livrable en France
  • Ventilateur PC Deepcool AK400 Digital, Blanc à 32,99€ au lieu de 39,99€ sur @Grosbill
  • Carte graphique Asus Prime Radeon RX 9070 XT OC, 16 Go DDR6 à 691€ sur @Amazon.it – livrable en France
  • Carte graphique ASUS PRIME GeForce RTX 5060 OC 8 Go GDDR7 à 279€ sur @Alternate
  • Carte graphique PNY RTX 5070 12 Go OC à 539€ sur @Alternate
  • Alimentation PC ATX Corsair RM850e (2025) – Full Modulaire, ATX12V 3.1 à 149,99€ au lieu de 115€ sur @Cybertek
  • Carte mère Minis Forum BD795i SE + AMD Ryzen 9 7945HX à 415€ au lieu de 518€ sur @Amazon (vendeur tiers, via coupon)
  • HOT! Processeur AMD Ryzen 7 7800X3D – 5GHz/104Mo/AM5/Tray à 329,99€ sur @Grosbill
  • Carte graphique Inno3D GeForce RTX 5080 X3 16 Go à 1099,99€ sur @Grosbill
  • Processeur AMD Ryzen 5 R5 5600 3,5 GHz 6 cœurs à 81,39€ sur @AliExpress
  • Carte Graphique Inno3D GeForce RTX 4060 Twin X2 V2 à 279,99€ au lieu de 329,99€ sur @Cybertek
  • HOT! Kit de Ram 32 Go DDR5 6000CL36 AMD EXPO / Intel XMP 3.0 (2x16go) à 91,99€ au lieu de 110€ sur @Amazon.de – livrable en France

➡️ Écrans PC :

  • Ecran PC 34″ Viewsonic VX Series VX3418-2KPC – UWQHD (3440×1440), 180Hz, Dalle VA, Incurvé, HDR10, 1ms, FreeSync Premium à 259€ au lieu de 325€ sur @E.Leclerc
  • Ecran PC 27″ Gigabyte GS27QCA – QHD incurvé, 180 Hz, VA, 1 ms, HDR Adaptive Sync, VESA 100×100 à 159,90€ sur @Grosbill

🔥 Films / Séries —

🔥 Photos / Vidéos —

🔥 Électroménager —

— 🔥 Divers —

