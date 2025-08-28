[#BonPlan] Les promos High-Tech du 28 aout

TENDANCES
28 Août. 2025 • 19:09
0

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici la liste des bons plans du jour (valable au moment où nous écrivons ces lignes) :

Les stocks des produits sont limités, les prix peuvent donc remonter dans la journée.

 

— 🔥 Nouveautés du jour —

— Encore en promo —

— 🔥 Smartphones, accessoires et Objets connectés —

➡️ Accessoires / objets connectés :

  • HOT! Airpods max Lighning à 399€ sur @Darty
  • Casque sans fil Sony WH-1000XM4 – Bluetooth, Réduction de bruit active, Noir, Argent et bleu à 179€ au lieu de 199€ sur @Amazon.es – livrable en France
  • Casque sans fil Nothing Headphone (1) – Blanc à 249€ au lieu de 299€ sur @Amazon
  • HOT! Écouteurs Beats Studio Buds – sans Fil avec réduction du Bruit – Rouge Beats à 99,00€ au lieu de 149,00€ sur @Amazon.es – livrable en France
  • HOT! Ecouteurs sans fil Apple AirPods 4 avec réduction active du bruit ANC (via 20€ sur la carte de fidélité – En drive) à 139€ au lieu de 199€ sur @Carrefour avec le code 34CRFDRIVE
  • Casque sans fil Sony WH-1000XM4 – Bluetooth, Réduction de bruit active (Bleu ou Argent) à 187€ sur @Amazon.de – livrable en France
  • HOT! Écouteurs Beats Studio Buds – sans Fil avec réduction du Bruit – Noir à 98,90€ au lieu de 148,99€ sur @Amazon.es – livrable en France
  • Batterie Externe 20000mah 100w 3ports à 31,19€ sur @Amazon (via coupon – Vendeur Tiers)
  • Ruban lumineux Philips Hue Lighstrip Plus – 2 m à 39,99€ au lieu de 59,99€ sur @Darty
  • Chargeur adaptateur secteur GaN – USB C rapide 200W 6 ports charge rapide à 18,29€ sur @AliExpress
  • Câble USB-C – USB-C Inui – 100w, PD, 5A, 2m à 6,99€ au lieu de 9,99€ sur @Amazon (vendeur tiers)
  • HOT!  AirPods Pro 2 avec étui de chargement MagSafe USB-C à 187€ au lieu de 223,43€ sur @Amazon.it – livrable en France

➡️ Smartphones :

  • Smartphone 6.67″ Xiaomi POCO X7 Pro AMOLED 120Hz (1220×2712), Dimensity 8400-Ultra – 12 Go, 256 Go, 50+8 MP, 6000mAh, 90W à 233,99€ sur @AliExpress
  • Smartphone 6,36″ Xiaomi 14 – Global Version, 256 Go à 387,99€ sur @AliExpress
  • Smartphone 6,77″ Nothing Phone (3a) Pro – 12 Go / 256 Go à 326,28€ au lieu de 429€ sur @Amazon.es – livrable en France
  • Smartphone Xiaomi Mix Flip – 12 Go, 512 Go, Noir à 495,86€ au lieu de 653,34€ sur @Amazon.es – livrable en France
  • [Client RED] Smartphone Google Pixel 10 – 128Go (via ODR de 80€ sur facture + bonus de 200€ de reprise) à 479€ sur @RED by SFR
  • Smartphone Xiaomi Redmi Note 14 Pro + 5G, 8+ 256, Bleu à 294€ au lieu de 465,96€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • HOT! Smartphone 6.7″ Samsung Galaxy Z Flip5 – 256 Go, Vert à 342€ sur @Cdiscount (Vendeur Tiers)
  • Smartphone Apple iPhone 16 Pro – Titane Noir, 128 Go à 1023€ au lieu de 1199€ sur @Amazon.de – livrable en France

➡️ Tablettes / Liseuses :

  • Tablette 8,3″ Apple iPad Mini (A17 Pro) – 256 Go à 481,90€ au lieu de 739€ sur @Rakuten avec le code ORDI50
  • Tablette 11″ Apple iPad Wi-Fi A16 – RAM 8 Go, 128 Go, Modèles Internationaux, Sans Chargeur (+17€ cagnottés) à 319,99€ sur @Rakuten avec le code RAKUTEN20

🔥 Consoles / jeux vidéo —

➡️ Consoles / Packs Console :

➡️ Jeux :

➡️ Accessoires Consoles/ périphériques :

— 🔥 Stockage —

➡️ Disques durs / NAS :

➡️ SSD :

  • SSD Interne 2 To Samsung 990 Pro MZ-V9P2TOBW – M.2, 2280, PCle 4.0×4 (Vendeur Boulanger) à 139,99€ au lieu de 159,99€ sur @Rakuten avec le code RAKUTEN20
  • SSD Interne PNY CS1030 500 Go – M.2 NVMe à 26,99€ au lieu de 31,24€ sur @Amazon
  • SSD Interne 2 To Samsung 990 Evo Plus MZ-V9S2TO – M.2 2280, PCle 5.0 x2 (+8,3€ Cagnottés – Vendeur Boulanger) à 109,99€ au lieu de 119,99€ sur @Rakuten avec le code RAKUTEN10
  • SSD interne Crucial P510 1To PCIe 5.0 x4 Gen5 NVMe M.2 avec Dissipateur, Lecture jusqu’à 11000 Mo/s à 100,99€ sur @Amazon
  • SSD interne M.2 NVMe Fanxiang S660 – 4 To, jusqu’à 5000 Mo/s à 192,99€ sur @Amazon
  • SSD interne M2 NVMe iDsonix I5000 – 2 To, jusqu’à 5 200 Mo/s à 90,76€ au lieu de 108,64€ sur @Amazon.de (Vendeur Tiers iDsonix, Via coupon)
  • HOT! SSD portable magnétique USB 3.2 Gen2, 20Gbps MSI DATAMAG – 2 To, Compatible Mag-Safe, à 139,99€ au lieu de 175,93€
  • SSD interne M2 NVMe MSI Spatium 460 – 1 To à 59,99€ sur @Grosbill
  • HOT! SSD M2 NVMe MSI Spatium M470 (TLC DRAM GEN4) – 1 To à 69,99€ sur @Grosbill

➡️ Clés USB :

➡️ Cartes mémoires (SD / microSD)

— 🔥 TV / Son —

  • Enceinte connectée Sonos Era 100 – Wi-Fi et Bluetooth, AirPlay 2, Noire ou Blanche à 164€ au lieu de 229€ sur @Amazon.es – livrable en France
  • Lecteur Streaming Apple TV 4K 3ème génération – 128 Go, Wi-Fi & Ethernet, Noir, U.S. Edition à 139,99€ sur @Rakuten avec le code RAKUTEN20
  • HOT! TV 55 » Philips Ambilight 55PUS8109 à 339€ au lieu de 445€ sur @Amazon
  • Pack TV LG OLED55B4ELA 55″ 4K OLED avec Barre de son LG S60TR 5.1 et enceintes arrière – 440 W Dolby Atmos, Compatible Gaming 4K 120 Hz à 898€ au lieu de 1149€ sur @LG
  • HOT! Enceinte colonne FOCAL Theva N3 Light Wood à 499,00€ au lieu de 603,29€ sur @Boulanger
  • TV 65″ Hisense 65U7NQ Mini-LED QLED UltraHD 4K 144 Hz IMAX Dolby Vision à 649,99€ sur @Fnac
  • Lecteur de disque blu-ray Ultra HD 4K detachable pour PS5 Slim et PS5 Pro à 79,99€ sur @Fnac
  • HOT! Amplificateur embarqué ultra-compact mono Focal FDS 1.350 à 129,00€ au lieu de 173,64€ sur @Son-Video

🔥 Informatique / Composants —

➡️ Périphériques :

➡️ PC portables / PC fixes :

➡️ Composants PC :

  • Carte graphique Asus Prime Radeon RX 9070 XT OC, 16 Go DDR6 à 691€ sur @Amazon.it – livrable en France
  • Carte graphique ASUS PRIME GeForce RTX 5060 OC 8 Go GDDR7 à 279€ sur @Alternate
  • Carte graphique PNY RTX 5070 12 Go OC à 539€ sur @Alternate
  • Alimentation PC ATX Corsair RM850e (2025) – Full Modulaire, ATX12V 3.1 à 149,99€ au lieu de 115€ sur @Cybertek
  • Carte mère Minis Forum BD795i SE + AMD Ryzen 9 7945HX à 415€ au lieu de 518€ sur @Amazon (vendeur tiers, via coupon)
  • HOT! Processeur AMD Ryzen 7 7800X3D – 5GHz/104Mo/AM5/Tray à 329,99€ sur @Grosbill
  • Carte graphique Inno3D GeForce RTX 5080 X3 16 Go à 1099,99€ sur @Grosbill
  • Processeur AMD Ryzen 5 R5 5600 3,5 GHz 6 cœurs à 81,39€ sur @AliExpress
  • Carte Graphique Inno3D GeForce RTX 4060 Twin X2 V2 à 279,99€ au lieu de 329,99€ sur @Cybertek
  • HOT! Kit de Ram 32 Go DDR5 6000CL36 AMD EXPO / Intel XMP 3.0 (2x16go) à 91,99€ au lieu de 110€ sur @Amazon.de – livrable en France

➡️ Écrans PC :

  • Ecran PC 34″ Viewsonic VX Series VX3418-2KPC – UWQHD (3440×1440), 180Hz, Dalle VA, Incurvé, HDR10, 1ms, FreeSync Premium à 259€ au lieu de 325€ sur @E.Leclerc
  • Ecran PC 27″ Gigabyte GS27QCA – QHD incurvé, 180 Hz, VA, 1 ms, HDR Adaptive Sync, VESA 100×100 à 159,90€ sur @Grosbill

🔥 Films / Séries —

🔥 Photos / Vidéos —

🔥 Électroménager —

— 🔥 Divers —

