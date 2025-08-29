TENDANCES
Jeux vidéo

Steam impose la vérification d’âge par carte de crédit pour les jeux matures au Royaume-Uni

29 Août. 2025 • 17:41
Pour se conformer à l’Online Safety Act du Royaume-Uni, Valve met en place une nouvelle exigence pour les utilisateurs britanniques : vérifier leur âge à l’aide d’une carte de crédit pour accéder aux pages et jeux classés « contenu mature » sur Steam. Cette mesure empêche même l’accès aux hubs communautaires de ces jeux sans une carte de crédit valide.

Steam Logo

Une vérification par carte bancaire sur Steam

Contrairement à d’autres plateformes comme Reddit, Bluesky ou Discord, qui utilisent des selfies pour vérifier l’âge, Valve a opté exclusivement pour la carte de crédit. « Parmi tous les mécanismes d’assurance d’âge examinés, ce processus préserve le plus haut degré de confidentialité des utilisateurs », explique Valve. L’entreprise ajoute que l’enregistrement d’une carte bancaire comme moyen de paiement constitue un « moyen supplémentaire de dissuasion contre le contournement de la vérification d’âge » par le partage d’un compte Steam entre plusieurs personnes.

Au Royaume-Uni, l’âge minimum pour obtenir une carte de crédit est de 18 ans, ce qui transfère la responsabilité de la vérification aux banques, évitant à Valve de la gérer directement. Cependant, cela signifie que les utilisateurs sans carte de crédit ne pourront pas accéder aux contenus matures, aucun autre moyen de vérification n’étant proposé.

Cette décision intervient alors que les nouvelles règles britanniques sur la restriction d’âge se sont révélées faciles à contourner, notamment via des VPN. Par exemple, les vérifications par selfie de Discord et Reddit ont été temporairement déjouées en utilisant le mode photo du jeu Death Stranding, bien que ces outils aient depuis été mis à jour pour bloquer cette méthode. Valve, en choisissant la carte de crédit, cherche à renforcer la robustesse de sa vérification face à ces failles.

Qu’en est-il pour ceux qui ont seulement une carte de débit ? Certains disent que ça passe, d’autres non.

Un mouvement plus large dans l’industrie

Valve n’est pas la seule entreprise à s’adapter. Microsoft a également commencé à déployer la vérification d’âge sur Xbox au Royaume-Uni. Bien que facultative pour l’instant, cette mesure deviendra obligatoire début 2026 pour accéder à divers services Xbox, lorsque d’autres parties de l’Online Safety Act entreront en vigueur. Cette législation vise à protéger les mineurs en ligne, mais suscite des débats sur son efficacité et son impact sur l’accès aux contenus numériques.

En imposant la carte de crédit, Valve cherche à concilier conformité réglementaire et protection de la vie privée, mais cette approche pourrait exclure certains joueurs légitimes. Les joueurs britanniques devront s’adapter à ces nouvelles contraintes pour accéder aux contenus matures sur Steam.

