La série K2000 pourrait être adaptée sur grand écran par les créateurs de Cobra Kai

Les créateurs de Cobra Kai relancent K2000 sur grand écran

Si l’on en croit le souvent bien renseigné The Hollywood Reporter, Les talents derrière le renouveau de la licence Karate Kid, à savoir Josh Heald, Jon Hurwitz et Hayden Schlossberg, sont en pourparlers pour adapter la célèbre série des années 1980 Knight Rider en long-métrage. Le trio, responsable aussi de la série à succès Cobra Kai sur Netflix, envisage d’écrire et de produire le script via leur société Counterbalance Entertainment, tandis que Hurwitz et Schlossberg pourraient co-signer la réalisation. Le projet, dévoilé par Entertainment Weekly, est supervisé chez Universal Pictures par Kelly McCormick et David Leitch (via 87North), ainsi que Gary Barber et Chris Stone (via Spyglass).

Une nostalgie modernisée

La trame narrative de cette adaptation est encore inconnue, mais l’on sait que ce «nouveau regard » sur K2000 s’appuierait sur un scénario initial de Kevin Burrows (New LEGO Movie) et Matt Mider. Pour rappel, la série originale, diffusée de 1982 à 1986, mettait en scène Michael Knight (interprété par David Hasselhoff) et une voiture intelligente, la Trans Am K.I.T.T (ou K2000), dans des aventures policières teintées de haute technologie (pour l’époque s’entend).