La série K2000 pourrait être adaptée sur grand écran par les créateurs de Cobra Kai

Si l’on en croit le souvent bien renseigné The Hollywood Reporter, Les talents derrière le renouveau de la licence Karate Kid, à savoir Josh Heald, Jon Hurwitz et Hayden Schlossberg, sont en pourparlers pour adapter la célèbre série des années 1980 Knight Rider en long-métrage. Le trio, responsable aussi de la série à succès Cobra Kai sur Netflix, envisage d’écrire et de produire le script via leur société Counterbalance Entertainment, tandis que Hurwitz et Schlossberg pourraient co-signer la réalisation. Le projet, dévoilé par Entertainment Weekly, est supervisé chez Universal Pictures par Kelly McCormick et David Leitch (via 87North), ainsi que Gary Barber et Chris Stone (via Spyglass).
La trame narrative de cette adaptation est encore inconnue, mais l’on sait que ce «nouveau regard » sur K2000 s’appuierait sur un scénario initial de Kevin Burrows (New LEGO Movie) et Matt Mider. Pour rappel, la série originale, diffusée de 1982 à 1986, mettait en scène Michael Knight (interprété par David Hasselhoff) et une voiture intelligente, la Trans Am K.I.T.T (ou K2000), dans des aventures policières teintées de haute technologie (pour l’époque s’entend).
Signaler une erreur dans le texte
Merci de nous avoir signalé l'erreur, nous allons corriger cela rapidement.
Microsoft répond aux critiques concernant la mauvaise qualité audio des casques Bluetooth en intégrant une nouvelle...
Spot exécute sept salto arrière successifs grâce à l’apprentissage par renforcement Boston Dynamics vient de frapper fort...
Le Game Pass évolue, et cette fois, ce n’est pas pour des augmentations tarifaires : les membres du programme Xbox Insider voient en effet...
Nothing a été pris la main dans le sac après avoir présenté des images de professionnels comme des photos prises avec...
Sony dévoile aujourd’hui la liste des jeux qui vont être ajoutés sur le PlayStation Plus au mois de septembre. On retrouve trois...
27 Aug. 2025 • 20:04
27 Aug. 2025 • 18:41
27 Aug. 2025 • 17:50
27 Aug. 2025 • 16:00