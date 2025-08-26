TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Jeux vidéo Skate : enfin une date de sortie pour l’accès anticipé, qui sera gratuit
Jeux vidéo

Skate : enfin une date de sortie pour l’accès anticipé, qui sera gratuit

26 Août. 2025 • 19:58
0

Electronic Arts relance enfin sa franchise Skate avec une sortie en accès anticipé prévue pour le 16 septembre 2025. Disponible gratuitement sur plusieurs plateformes, ce reboot promet une expérience multijoueur immersive dans un monde ouvert évolutif.

Skate Jeu

Une sortie multiplateforme et gratuite

À partir du 16 septembre, Skate sera jouable en accès anticipé sur PC (via l’EA App, l’Epic Games Store et Steam), ainsi que sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X/S. Pour y accéder, les joueurs devront disposer d’un compte EA et d’une connexion Internet permanente. Full Circle, le studio derrière le jeu, justifie cette exigence par sa vision d’un « bac à sable de skateboard massivement multijoueur, toujours en ligne et en constante évolution ».

Les joueurs découvriront des changements dynamiques dans la ville fictive de San Vansterdam, des événements en direct et des activités variées, allant de modifications majeures du décor à des défis plus ponctuels.

La bande-annonce dévoilant la date de l’accès anticipé hui met l’accent sur le gameplay multijoueur, montrant des groupes de skateurs parcourant les rues, interagissant avec le trafic et exploitant des objets suspendus dans le ciel pour des figures audacieuses. Cet environnement ouvert, riche en interactions, vise à recréer l’énergie communautaire propre à la culture du skateboard.

Une longue gestation et une monétisation encadrée

Annoncé en 2020, le développement de Skate a pris son temps, ponctué de tests communautaires. Ces phases ont permis aux fans de découvrir le jeu, mais aussi d’expérimenter des microtransactions pour des objets cosmétiques, signe de la stratégie de monétisation d’EA. À noter que toutes les transactions effectuées lors des tests seront réinitialisées au lancement de l’accès anticipé, avec un remboursement intégral pour les joueurs ayant effectué des achats.

Ce modèle économique, combiné à un monde vivant et à des mises à jour régulières, vise à maintenir l’engagement des joueurs sur le long terme. Full Circle promet une expérience qui évolue avec le temps, offrant à la fois des nouveautés majeures, comme des transformations de la ville, et des activités plus modestes, comme des compétitions ou des événements temporaires.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Pas d'articles en relation.

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

YouTube Hype

YouTube lance sa fonction « Hype » dans davantage de pays pour aider les petits créateurs

26 Août. 2025 • 22:38
0 Internet

YouTube étend sa fonctionnalité « Hype » à davantage de pays, un outil permettant aux fans de soutenir leurs...

Intelligence artificielle

L’ONU crée un groupe d’experts scientifiques sur l’IA

26 Août. 2025 • 20:49
0 Hors-Sujet

L’Assemblée générale des Nations unies (ONU) a officialisé la création d’un groupe d’experts...

deals promos

🔥 [#BonPlan] Les promos High-Tech du 26 aout

26 Août. 2025 • 19:21
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

Google Traduction Apprentissage

Google Traduction vient concurrencer Duolingo avec sa nouveauté

26 Août. 2025 • 18:53
0 Applications

Google enrichit son application Traduction avec de nouveaux outils d’apprentissage linguistique alimentés par l’intelligence...

Perplexity

Deux grands groupes de médias japonais attaquent en justice la firme d’IA Perplexity

26 Août. 2025 • 17:40
0 Internet

Deux des plus grands groupes médiatiques japonais, Nikkei et Asahi Shimbun, viennent de porter plainte contre la startup d’intelligence...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article 12 centimes par iPhone : Apple se bat contre des brevets

12 centimes par iPhone : Apple se bat contre des brevets

26 Aug. 2025 • 20:22

image de l'article Keynote iPhone 17 : Apple propose un logo interactif

Keynote iPhone 17 : Apple propose un logo interactif

26 Aug. 2025 • 19:16

image de l'article Apple annonce une keynote le 9 septembre pour présenter les iPhone 17

Apple annonce une keynote le 9 septembre pour présenter les iPhone 17

26 Aug. 2025 • 18:01

image de l'article Apple réfléchit toujours à racheter le français Mistral et Perplexity pour l’IA

Apple réfléchit toujours à racheter le français Mistral et Perplexity pour l’IA

26 Aug. 2025 • 17:08

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site