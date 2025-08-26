Skate : enfin une date de sortie pour l’accès anticipé, qui sera gratuit

Electronic Arts relance enfin sa franchise Skate avec une sortie en accès anticipé prévue pour le 16 septembre 2025. Disponible gratuitement sur plusieurs plateformes, ce reboot promet une expérience multijoueur immersive dans un monde ouvert évolutif.

Une sortie multiplateforme et gratuite

À partir du 16 septembre, Skate sera jouable en accès anticipé sur PC (via l’EA App, l’Epic Games Store et Steam), ainsi que sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X/S. Pour y accéder, les joueurs devront disposer d’un compte EA et d’une connexion Internet permanente. Full Circle, le studio derrière le jeu, justifie cette exigence par sa vision d’un « bac à sable de skateboard massivement multijoueur, toujours en ligne et en constante évolution ».

Les joueurs découvriront des changements dynamiques dans la ville fictive de San Vansterdam, des événements en direct et des activités variées, allant de modifications majeures du décor à des défis plus ponctuels.

La bande-annonce dévoilant la date de l’accès anticipé hui met l’accent sur le gameplay multijoueur, montrant des groupes de skateurs parcourant les rues, interagissant avec le trafic et exploitant des objets suspendus dans le ciel pour des figures audacieuses. Cet environnement ouvert, riche en interactions, vise à recréer l’énergie communautaire propre à la culture du skateboard.

Une longue gestation et une monétisation encadrée

Annoncé en 2020, le développement de Skate a pris son temps, ponctué de tests communautaires. Ces phases ont permis aux fans de découvrir le jeu, mais aussi d’expérimenter des microtransactions pour des objets cosmétiques, signe de la stratégie de monétisation d’EA. À noter que toutes les transactions effectuées lors des tests seront réinitialisées au lancement de l’accès anticipé, avec un remboursement intégral pour les joueurs ayant effectué des achats.

Ce modèle économique, combiné à un monde vivant et à des mises à jour régulières, vise à maintenir l’engagement des joueurs sur le long terme. Full Circle promet une expérience qui évolue avec le temps, offrant à la fois des nouveautés majeures, comme des transformations de la ville, et des activités plus modestes, comme des compétitions ou des événements temporaires.