FIFA 21 et Skate 4 annoncés par Electronic Arts

Electronic Arts a organisé son EA Play Live où quelques annonces de jeux ont été faites. Parmi elles, on retrouve FIFA 21 et Skate 4. Il y a quelques informations pour FIFA 21, mais aucune pour Skate 4.



Pour FIFA 21, Electronic Arts a fait savoir après l’EA Live Play que le jeu de football sera disponible le 9 octobre sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. On retrouvera aussi FIFA 21 sur PlayStation 5 et Xbox Series X, mais Electronic Arts communiquera la date de sortie plus tard pour les nouvelles consoles. Quant à la Switch, les joueurs auront le droit à FIFA 21 Legacy Edition avec de nouveaux menus, les équipes mises à jour… et c’est tout. Il n’y a pas un nouveau gameplay par rapport à FIFA 20.

Nous avons par ailleurs le droit à des images promotionnelles, avec notamment Kylian Mbappé non pas avec le maillot de l’équipe de France, mais avec le maillot du PSG.

Quant à Skate 4, cela va être rapide. Electronic Arts a annoncé que le nouveau jeu de skate était en développement. C’est tout. Aucune image, aucune vidéo, aucun teaser, aucune date de sortie, rien. On se doute que le jeu sortira sur PlayStation 5 et Xbox Series X, mais il n’est pas encore confirmé qu’une disponibilité sur PlayStation 4 et Xbox One se fera.