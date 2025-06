Facebook : les vidéos seront désormais toutes publiées sous forme de Reels

Facebook vient d’annoncer que toutes les vidéos partagées sur sa plateforme seront désormais publiées sous forme de Reels, quelle que soit leur durée ou leur format. En parallèle, l’onglet « Vidéos » sera renommé « Reels ». L’objectif de la plateforme de réseau social est de simplifier l’expérience de publication en unifiant les outils créatifs utilisés pour les vidéos et les Reels. À terme, les utilisateurs n’auront plus à choisir entre publier une vidéo ou un Reel et pourront donc profiter de nouveaux outils créatifs tout en contrôlant les paramètres de confidentialité de leurs publications.

Cette décision pourrait évidemment déplaire à certains utilisateurs, notamment ceux qui publient des vidéos au format horizontal ou d’une durée plus longue, les Reels privilégiant le format court et l’affichage vertical. Certains craignent aussi que leur fil d’actualité affiche à l’avenir un mélange désordonné de vidéos longues et courtes. Facebook assure toutefois que la plateforme continuera à accueillir tous types de contenus vidéo (courts, longs ou en direct). La mise à jour pour la bascule des vidéos vers les Reels sera déployée progressivement dans le monde entier au cours des prochains mois.