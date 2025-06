Bend Studio (Days Gone) licencierait 30% de son personnel

La crise se poursuit dans les studios de jeu vidéo, et avec elle son lot de restructurations plus ou moins sauvages. Bend Studio, à qui l’on doit l’excellent Days Gone, a confirmé il y a quelques heures sur son compte X le départ non volontaire d’un certain nombre de salariés, un message au ton très diplomatique qui cacherait une réalité bien plus sombre. Car si l’on en croit les bonnes sources du journaliste de Bloomberg Jason Schreier, le studio s’apprêterait à se séparer de 30% de son effectif, soit une quarantaine de personnes sur un total de 130 salariés.

Days Gone : les jours s’en vont… les salariés aussi

Autant dire que l’annulation du gros projet multijoueurs (en préparation depuis 2021) n’a pas vraiment effacé tous les soucis financiers du studio. Days Gone s’est pourtant écoulé à des millions d’exemplaires, ce qui démontre au passage que le succès commercial d’un titre n’est pas une garantie de survie pour studio de taille moyenne. La volte face de Sony concernant les GAAS (une dizaine de projets annulés en interne) aura aussi coûté très cher à Bend Studio en temps « humain » de développement : le studio collaborait aussi avec Naughty Dog sur The Last of Us Online (annulé).

Le lancement tout récent de Days Gone Remastered n’aura pas permis de redresser la barre, mais il est vrai qu’on se demande encore pourquoi Sony a préféré miser sur un énième remake à la légitimité douteuse plutôt que de donner son feu vert à un second opus de Days Gone pourtant demandé à hauts cris par les nombreux fans du jeu.