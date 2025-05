X désactive temporairement sa fonction de messages en directs chiffrés (DM)

Un communiqué publié par l’équipe d’ingénierie de la plateforme annonce que X (anciennement Twitter) a temporairement désactivé sa fonctionnalité de messages directs (DM) chiffrés afin de se laisser du temps pour apporter quelques améliorations. Les utilisateurs peuvent toujours accéder aux messages chiffrés déjà envoyés, mais il leur est actuellement impossible d’en envoyer de nouveaux. Aucune date n’a été communiquée concernant le retour de cette fonctionnalité.

Lancée en 2023 pour les utilisateurs vérifiés, la messagerie chiffrée faisait initialement partie de la vision ambitieuse d’Elon Musk consistant à transformer X en un concurrent sérieux des plateformes axées sur la confidentialité (à l’instar de Signal). La fonctionnalité de DM chiffrée a été cependant rapidement critiquée à cause de plusieurs limitations importantes : en effet, cette dernière ne prend pas en charge les discussions de groupe, ne chiffre que le texte et les liens (et pas les contenus multimédias), et ne protège pas contre les attaques de type « man-in-the-middle ». De plus, les conversations chiffrées ne sont pas transférables d’un appareil à un autre. Les « améliorations » prévues concerneront-elles ces différents points ? X ne le précise pas (encore).