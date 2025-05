The Paper : le spin-off de la série culte The Office sera une exclusivité Peacock

The Paper, un nouveau spin-off de The Office, sera disponible en exclusivité sur Peacock au mois de septembre. La série mettra cette fois en scène l’équipe de tournage documentaire qui avait immortalisé la division de Dunder Mifflin à Scranton, mais cette fois, l’histoire se déroulera dans un autre univers professionnel : le journalisme. L’intrigue suit The Truth Teller, un journal historique de Toledo, dans l’Ohio, et une éditrice déterminée à le relancer. Domhnall Gleeson (Ex Machina) et Sabrina Impacciatore (The White Lotus) tiennent les rôles principaux, aux côtés d’Oscar Nuñez, qui reprend son rôle d’Oscar, désormais comptable dans ce journal en difficulté.

The Scranton documentary crew is heading to Toledo. #ThePaper arrives this September on Peacock. pic.twitter.com/Mzmbw7TBzF — Peacock (@peacock) May 12, 2025

Créée par Greg Daniels, à l’origine de la version américaine de The Office, et Michael Koman, scénariste de Nathan for You, The Paper est annoncée comme une nouvelle entrée dans le lore de The Office, ce qui au passage pourrait ouvrir la porte à d’autres contenus en lien avec la série. Pour Peacock, cette série représente en tout cas une opportunité stratégique : la plateforme a connu une croissance modeste de 36 à 41 millions d’abonnés payants entre fin 2024 et mars 2025, et reste malheureusement déficitaire. The Paper apparaît donc comme un pari peu risqué dans ce contexte, la série étant susceptible de séduire les nostalgiques de The Office et de fidéliser de nouveaux abonnés.