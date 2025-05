YouTube teste le floutage de miniatures pour les « contenus matures »

YouTube lance un nouveau test auprès de certains utilisateurs qui consiste à flouter les miniatures des vidéos proposant des « contenus matures ». C’est comme cela que la plateforme présente son expérimentation.

YouTube va flouter les miniatures des vidéos qui apparaissent lors d’une recherche de contenu mature, comme les recherches contenant des thèmes sexuels. Voici ce qu’indique Google concernant le test :

Nous expérimentons une nouvelle fonctionnalité qui vise à offrir une expérience de recherche plus sûre à tous les utilisateurs. Pour les requêtes de recherche qui incluent fréquemment des thèmes sexuels, les résultats de recherche peuvent afficher des miniatures floues. Le titre de la vidéo, le nom de la chaîne et la description resteront visibles. Les utilisateurs auront la possibilité de désactiver le floutage des miniatures. L’objectif de ce test est de déterminer si ce type de fonctionnalité permet aux utilisateurs d’éviter de visionner accidentellement des contenus conformes aux règles de conduite de la communauté de YouTube, mais de nature sensible. Nous effectuons ce test auprès d’un petit pourcentage d’utilisateurs.