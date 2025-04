4Chan est de retour après un énorme piratage

4chan, le (très) controversé forum anonyme, est de retour après avoir été mis hors ligne durant deux semaines par une cyberattaque majeure. Dans une page de blog titrée « Still Standing » (Trad : Toujours débout), le site détaille comment une attaque catastrophique ciblant sa base de données, survenue le 14 avril, a exposé son code source, « vandalisé » la plateforme et divulgué des informations personnelles concernant ses modérateurs et ses utilisateurs. Face à la situation, les modérateurs avaient dû fermer les serveurs pour limiter les dégâts, évoquant au passage les difficultés à mettre à jour les infrastructures serveur à cause du manque chronique de « main-d’œuvre qualifiée » et de soutien financier. Confronté à l’extrême rareté des annonceurs et des investisseurs prêts à collaborer avec le site, 4chan aura mis près d’une décennie pour améliorer son informatique « back-end ».

Bien que les forums et la page d’accueil de 4Chan soient de nouveau accessibles, certaines fonctionnalités comme la publication de posts et l’affichage d’images restent désactivées pour l’instant. 4chan a aussi définitivement fermé le forum /f/ en raison des risques de sécurité liés aux fichiers .swf et a temporairement désactivé les téléchargements de PDF. Le site prévoit en outre de recruter des bénévoles pour l’aider dans ses futures opérations de « reconstruction ». La situation resterait toutefois précaire, 4Chan avertissant que sans fondations financières solides, le site pourrait être de nouveau victime de cyberattaques.