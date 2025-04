La FTC attaque UBER en justice pour des pratiques trompeuses liées au service d’abonnement

C’était dans l’air depuis plusieurs mois : la Federal Trade Commission (FTC) a finalement intenté une action en justice contre Uber, accusant l’entreprise de pratiques trompeuses en matière de facturation et d’annulation liées à son service d’abonnement Uber One. Selon la FTC, Uber aurait inscrit des utilisateurs sans leur consentement, facturé prématurément des clients durant des périodes d’essai gratuites, et rendu le processus d’annulation inutilement compliqué — certains utilisateurs devant passer par 23 écrans ou contacter un service client injoignable. Certains utilisateurs qui parvenaient malgré tout à joindre le support étaient parfois facturés de nouveau en attendant une réponse ! Le président de la FTC, Andrew Ferguson, a déclaré que les pratiques de Uber enfreignaient le Restore Online Shoppers’ Confidence Act.

La FTC remet également en question l’affirmation d’Uber selon laquelle ses abonnés économisent en moyenne entre 25 et 27 dollars par mois, arguant que ces chiffres sont trompeurs et ne tiennent pas compte du coût de l’abonnement lui-même. Uber a nié ces accusations, affirmant que ses processus d’inscription et d’annulation sont transparents et conformes à la loi, et qu’il est désormais possible pour la plupart des utilisateurs d’annuler en moins de 20 secondes via l’application. Ce n’est pas la première confrontation entre Uber et la FTC : en 2017, la société avait accepté de verser 20 millions de dollars pour avoir induit en erreur des chauffeurs, et fait l’objet d’enquêtes liées à la protection de la vie privée. Uber devient aujourd’hui la première entreprise de la tech ciblée par la FTC sous le second mandat de Trump, dans un contexte de surveillance accrue des pratiques commerciales du secteur.