MooInk V : voici la toute première liseuse couleur à écran pliable

Après neuf ans de développement (selon la société), la startup Readmoo présente enfin un appareil qui pourrait bien changer la face du secteur des liseuses. La mooInk V est en effet la toute première liseuse couleur dotée d’un écran de 8 pouces… pliable ! Readmoo promet un appareil résistant (jusqu’à 200 000 flexions), léger (255 grammes sur la balance) et un écran de haute qualité – au delà même de son aspect pliable – avec une densité de 300 ppp, une résolution élevée et des dizaines de milliers de couleurs prises en charge, ce qui devrait largement mettre à l’amende le Kindle Colorsoft avec ses 4096 couleurs et sa densité d’à peine 150 ppp.

La mooInk VI sera à priori la liseuse idéale pour la lecture de bandes dessinées ou de mangas

Il était temps tout de même qu’une liseuse couleur reprennent le format physique d’un vrai livre (que l’on peut ouvrir ou fermer donc), et ainsi, peut-être, toucher une nouvelle catégorie de lecteurs. Reste encore à connaitre le tarif et la date de commercialisation de ce nouveau bijou technologique, un point crucial alors que les appareils technologiques dans leur ensemble connaissent actuellement des envolées tarifaires qui auront forcément un lourd impact sur l’industrie (aux prix actuels, l’utilisateur lambda devra faire des choix d’équipement).