Discord commence à tester un dispositif de contrôle de l’âge par scan du visage

Discord a commencé à tester un nouveau processus de vérification de l’âge au Royaume-Uni et en Australie, ce qui obligera certains utilisateurs à scanner leur visage ou à soumettre une pièce d’identité avant d’accéder à du contenu sensible. Cette initiative répond à de nouvelles lois adoptées dans ces deux pays, des lois visant à protéger les mineurs en ligne en limitant l’accès à des contenus potentiellement nuisibles. Le système de vérification est déclenché lorsque les utilisateurs sont sur le point d’accéder à du contenu signalé. Discord précise que les données biométriques issues des scans faciaux sont traitées localement sans être stockées dans le cloud, tandis que les documents d’identité sont supprimés après vérification.

Ces nouvelles régulations – en particulier l’interdiction imminente en Australie de l’ accès aux réseaux sociaux pour les moins de 16 ans – suscitent de vifs débats sur la vie privée et la confidentialité des données personnelles. Des voix s’élèvent pour dénoncer une atteinte à la vie privée via la collecte de pièces d’identité, et pointent du doigt un traitement de faveur présumé envers YouTube, le service de Google étant assimilé à une plateforme à vocation éducative. A noter que des lois similaires adoptées dans des États américains comme l’Arkansas et l’Utah ont finalement été annulées, les tribunaux ayant estimé qu’elles enfreignaient les droits constitutionnels, notamment le Premier Amendement (qui concerne aussi les mineurs).