La Chine annonce de lourdes restrictions sur les exportations de Terres Rares

Dans la guerre commerciale qui l’oppose aux États-Unis, la Chine répond coups pour coups, et y ajoute même quelques combos « maison » : suite aux nouveaux droits de douane sur les produits chinois imposés par l’administration Trump (puis retirés en partie par cette même administration), la Chine a répliqué en maintenant ses taxes de 125% sur les produits américains et en annonçant la suspension des exportations de certains minéraux de terres rares, des minéraux absolument essentiels dans la supply chain du secteur technologique (VE, semi-conducteurs, aérospatiale, mobiles, armement, etc.). Ces restrictions aux exportations visent aussi l’Allemagne et le Japon.

L’objectif de la Chine serait de faire pression sur les États-Unis afin d’obtenir une levée totale des nouvelles taxes douanières américaines sur ses produits (seules certaines gammes de produits sont été exemptées). C’est évidemment un argument de poids sachant que la Chine fournirait 90% de la production d’aimants en terres rares, un matériau totalement incontournable dans le secteur des VE par exemple. Va t-on assister à un nouveau mouvement de panique sur les valeurs technologiques ? Tout semble malheureusement en place pour des répliques du mini-crack boursier de la semaine écoulée, sachant que les États-Unis ont déjà averti que les exemptions de taxes douanières sur les produits technologiques ne dureraient pas plus de 1 ou 2 mois…