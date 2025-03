No Man’s Sky : Relics : et maintenant, les fossiles extra-terrestres ! (trailer)

Après près d’une trentaine d’extensions, No Man’s Sky peut se targuer d’être le titre le mieux « suivi » de sa génération, et du jeu vidéo en général. La dernière mise à jour en date, Relics, ajoute une couche supplémentaire à l’épais mille feuille des possibilités du jeu. Il sera en effet possible de de fouiller le sol des différentes planètes pour dénicher des fossiles ou ossements extra-terrestres, avant bien sûr d’exposer ces découvertes dans son musée personnel… ou de les revendre sur les stations spatiales (ces reliques ont une valeur marchande variable en fonction de leur rareté).

Les reliques les plus rares seront souvent protégées par des entités antiques qu’il faudra combattre, et un classement des meilleurs « Indiana Jones de l’espace » poussera les joueurs à aller chercher l’ossement ou le fossile de plus qui fera la différence. Toujours autour de cette thématique exploratrice, l’extension Relics proposera aussi des évènements temporaires et des challenges spécifiques concernant la quête des pièces les plus prestigieuses. Relics est disponible immédiatement pour toutes les versions de No Man’s Sky, sachant que le jeu est proposé sur absolument toutes les plateformes, y compris la Switch.