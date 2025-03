Le télescope spatial Euclid a déjà permis de répertorier 26 millions de galaxies

Lancé au mois de juillet 2023 avec un budget d’1,4 milliards de dollars, le télescope spatial Euclid (ESA) est en mission pour six ans afin de cartographier plus d’un tiers de la voute céleste afin de générer une carte 3D d’1,5 milliard de galaxies. Cette observation en champ profond devrait permettre à terme, du moins l’espèrent les scientifiques, de mieux comprendre la matière noire et l’énergie noire. Lors de sa première grande publication de données, Euclid a dévoilé une mosaïque impressionnante de millions de galaxies lointaines, démontrant ainsi sa capacité à explorer le cosmos avec une précision inédite. L’Agence spatiale européenne (ESA) a partagé un premier échantillon de données de 26 millions de galaxies couvrant une zone 300 fois plus grande que la pleine Lune. 380 000 galaxies de ce vaste catalogue ont même été référencées en fonction de leur forme et de leur distance par rapport à la Terre. Certaines de ces galaxies se trouvent à 10,5 milliards d’années-lumière de notre système solaire (pour rappel, le Big Bang se serait déroulé il y a 13,8 milliards d’années).

Credit: ESA/Euclid/Euclid Consortium/NASA

Des scientifiques du monde entier exploitent déjà ces données, notamment des chercheurs d’Oxford, de Portsmouth et de Newcastle. Ces chercheurs ont collaboré avec des « scientifiques-citoyens » afin d’identifier 500 lentilles gravitationnelles fortes, soit deux fois le nombre de ces phénomènes référencés jusqu’ici. De plus, l’Institut Max Planck de physique extraterrestre a combiné les observations d’Euclid avec d’autres relevés du ciel profond afin de mieux comprendre la distribution et les propriétés des galaxies. On rappellera aussi que la mission Euclid a déjà capturé des phénomènes cosmiques remarquables, dont un anneau d’Einstein (qui est un cas particulier de mirage gravitationnel résultant de la déformation en forme d’anneau ou d’arc d’une source lumineuse, telle qu’une galaxie, une étoile, un quasar, par un corps céleste extrêmement massif, comme une grosse galaxie ou un trou noir). La première publication officielle de données cosmologiques d’Eculid est attendue pour 2026.