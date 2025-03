Il devient possible de pirater une Xbox 360 avec une clé USB

Les moddeurs de la Xbox 360 ont découvert une nouvelle méthode pour faire fonctionner des applications et des jeux sur la console, sans avoir à modifier son matériel. Appelée BadUpdate, cette méthode exploite un logiciel pour contourner les protections de l’hyperviseur de Microsoft. En utilisant simplement une clé USB, il est désormais possible de faire tourner du code non signé sur la console et d’accéder au Xbox 360 Homebrew.

Les tests montrent que la façon dont BadUpdate fonctionne ne nécessite même pas d’ouvrir la console, contrairement aux méthodes précédentes comme RGH ou JTAG. Tout ce qu’il faut, c’est une clé USB et de la patience. Cette méthode permet d’accéder à un store homebrew pour Xbox 360, où sont disponibles des jeux, des applications, des émulateurs, des utilitaires et même des interfaces personnalisées.

Cependant, quelques limitations subsistent. Pour pouvoir utiliser BadUpdate, chaque exécutable (jeux, etc) que vous souhaitez lancer doit être patché manuellement. De plus, la vulnérabilité n’est pas toujours fiable et peut prendre du temps à se mettre en place. Puisque cette méthode exploite l’hyperviseur personnalisé de Microsoft, il est nécessaire d’exploiter la faille à chaque démarrage de la console.

Pour mettre en place cette méthode, il suffit de disposer d’une clé USB, du code de l’exploit et d’une version d’essai de Rock Band Blitz, qui permet d’activer le contournement. Toutes les informations au sujet de BadUpdate pour la Xbox 360 sont à retrouver sur ce dépôt GitHub.