Neom : la ville futuriste s’enfonce dans le fiasco et pourrait n’être terminée que dans 1/2 siècle

Le projet (ultra) ambitieux de Neom en Arabie Saoudite, une ville futuriste de 169 km de long imaginée par le prince héritier Mohammed ben Salmane, est en train de virer au fiasco ultime après d’importants déboires autant financiers que logistiques. Initialement présenté comme une ville référence en terme de neutralité carbone, Neom a déjà coûté 50 milliards de dollars… pour des résultats très loin du projet initial. On estime désormais que la construction de cette ville artificielle pourrait s’étaler sur une durée inédite de 55 ans et couter au final pas moins de 8,8 trillions de dollars, soit plus de 25 fois le budget annuel d’Arabie Saoudite !

Les besoins en financement du projet et les difficultés de gestion du projet en lui-même laissent craindre (ou espérer, c’est selon…) qu’il ne reste plus grand chose à terme du projet mirifique qui avait été initialement annoncé. Malgré cette débâcle, une société parviendrait à tirer ses marrons du feu : la société de conseil McKinsey & Company toucherait en effet plus de 130 millions de dollars par an pour se services, sachant que l’entreprise a aussi participé à la phase de planification du projet ainsi qu’ à la validation des projections financières de Neom. Présent sur tous les fronts, McKinsey & Company pourrait être légitimement soupçonné de conflit d’intérêt, des accusations que la société dément par avance en arguant que des protocoles strict ont été mis en place pour éviter que la partie « Conseil » ne déborde sur le reste.