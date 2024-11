Neom, le projet de ville futuriste de l’Arabie Saoudite, perd son directeur

Neom, l’ambitieux projet de développement urbain de 500 milliards de dollars financé par Arabie Saoudite et imaginé par le prince héritier Mohammed ben Salmane, vient de perdre son directeur Nadhmi al-Nasr. Al-Nasr, qui dirigeait le projet depuis 2018, aurait précipitamment quitté la ville en raison de délais de construction manqués. Le fonds souverain d’Arabie saoudite, le Public Investment Fund (PIF), a décidé de prendre le relais des travaux et du projet en général. Pour rappel, le projet Neom consiste à créer une sorte de « paradis urbain » futuriste avec des technologies telles que des voitures volantes, des dinosaures robots voire une lune artificielle géante ! Au centre de Neom se trouve The Line, une ville massive et linéaire s’étendant de la mer Rouge à Tabuk, une ville dont la capacité initiale envisagée était de 9 millions d’habitants.

Neom City le fantasme…

Malgré sa vision grandiose, Neom a dû faire face à d’énormes problèmes de logistique, sans compter des coûts de construction en hausse dans des proportions vertigineuses ainsi que de lourdes inquiétudes sur le respect des droits humains. Les dépenses de construction ont déjà atteint un montant estimé à 2 milliards de dollars, dépassant largement le budget initial.

Neom City la réalité…

Le projet a également suscité des critiques pour les conditions difficiles et les mauvais traitements infligés aux ouvriers. Environ 100000 travailleurs travaillent actuellement dans des villes de fortune pour construire The Line, et des ONG rapportent que plusieurs milliers de ces travailleurs seraient décédés, principalement parmi les travailleurs migrants de pays comme l’Inde, le Bangladesh et le Népal. Face à l’accumulation de difficultés et de critiques, les architectes de Neom ont fini par revoir leurs ambitions : The Line mesurera finalement 2,4 km de long au lieu des 170 km envisagés au départ, et n’accueillera plus que 300 000 personnes contre 9 millions puis 1,5 million.