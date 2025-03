YouTube va proposer des contenus venant de services de streaming payants

YouTube se prépare à lancer une refonte importante de son application TV. Cette mise à jour, qui devrait arriver dans les prochains mois, transformera l’apparence de l’application en l’alignant davantage sur celle de services comme Netflix ou Amazon Prime Video. L’une des nouveautés majeures de cette refonte sera l’intégration des contenus payants issus de diverses plateformes de streaming directement sur la page d’accueil de l’application, comme le rapporte The Information.

YouTube va mêler contenus gratuits et streaming payant

Actuellement, YouTube propose des émissions et des films provenant de services comme Paramount+, Max et Crunchyroll via son système de chaînes Primetime lancé en 2022. Les utilisateurs peuvent s’abonner à ces services tiers directement sur YouTube, qui perçoit une commission sur les paiements. Cependant, ce contenu est uniquement accessible via la section « Films et séries TV », ce qui complique sa découverte par les utilisateurs, d’où l’envie de faciliter l’accès.

YouTube a également cessé d’ajouter de nouveaux services à son offre de chaînes Primetime, en raison des difficultés rencontrées pour intégrer ces contenus payants à la page d’accueil. Désormais, la plateforme vidéo de Google prévoit de résoudre ce problème en affichant les abonnements payants directement sur la page d’accueil de son application. Les créateurs de contenu bénéficieront également d’une nouvelle fonctionnalité permettant de présenter leurs vidéos sous forme de saisons et d’activer des aperçus automatiques des programmes.

Kurt Wilms, directeur principal de la gestion des produits de YouTube, a déclaré à The Information : « L’idée est que lorsque vous arrivez sur notre application TV et que vous cherchez un programme, il n’y aura pas de différence entre le programme qui provient d’une chaîne Primetime et celui qui vient d’un créateur ». Ces évolutions s’inscrivent dans une volonté de rendre l’application plus accessible et plus intuitive, alors que la télévision devient de plus en plus le principal appareil utilisé pour visionner du contenu sur YouTube.