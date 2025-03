Yoga Solar PC Concept : Lenovo dévoile un PC intégrant des panneaux solaires

Lenovo vient de raviver l’idée d’un ordinateur portable alimenté par l’énergie solaire avec son Yoga Solar PC Concept. Dévoilé au MWC 2025, cet ordinateur pèse seulement 1,2 kg et mesure moins de 1,5 cm d’épaisseur pour une diagonale de 14 pouces. Le Yoga Solar PC Concept conserve le design élégant de la gamme Yoga mais intègre, c’est toute l’origonalité du concept, des panneaux solaires sur sa partie supérieure. Grâce à la technologie Back Contact Cell, ces panneaux atteignent un taux de conversion énergétique solaire élevé de 24 %, comparable à celui de nombreux dispositifs solaires domestiques. L’ordinateur dispose également du Dynamic Solar Tracking qui permet d’optimiser l’absorption de l’énergie et peut même générer de l’électricité en intérieur avec une faible luminosité. Bien qu’il s’agisse « seulement » d’un concept, le Yoga Solar PC affiche des caractéristiques solides, notamment un écran OLED, jusqu’à 32 Go de RAM, une batterie de 50,2 Wh et une webcam infrarouge 2 MP compatible avec Windows Hello.

Lenovo n’a pour l’instant aucun projet de commercialisation de son Yoga Solar PC, ce qui est d’autant plus dommage que le concept semble déjà assez abouti. Lenovo déclare en effet que 20 minutes d’exposition au soleil suffisent pour obtenir une autonomie d’une heure en lecture vidéo, tandis qu’une application dédiée permet aux utilisateurs de suivre l’ »absorption » énergétique en temps réel. Une machine fonctionnelle et pensée dans les moindres détails donc, mais qui dépasse peut-être les budgets de coûts de production au point que Lenovo ne soit pas très pressé de passer à la commercialisation.