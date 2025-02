Meta licencie des employés après plusieurs fuites de leur part

Meta a décidé de licencier environ 20 employés qui ont fait fuiter des informations confidentielles à la presse, ce qui s’est traduit par des données privées qui ont été partagées dans des articles accessibles à tous.

Un porte-parole de Meta a déclaré à The Verge :

Nous disons aux employés lorsqu’ils rejoignent l’entreprise, et nous leur rappelons périodiquement, qu’il est contraire à notre politique de divulguer des informations internes, quelle que soit l’intention. Nous avons récemment mené une enquête qui a abouti au licenciement d’une vingtaine d’employés pour avoir partagé des informations confidentielles en dehors de l’entreprise, et nous nous attendons à ce qu’il y en ait d’autres. Nous prenons cela au sérieux et nous continuerons à prendre des mesures lorsque nous identifierons des fuites.