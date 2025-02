Rivian annonce son tout premier bénéfice brut (mais les pertes sont toujours là)

Les déboires de Tesla (les ventes sont en chute libre en Europe, en partie à cause des attitudes et prises de position d’Elon Musk) font les affaires de la concurrence : Rivian a annoncé il y a quelques heures son tout premier bénéfice brut pour le quatrième trimestre 2024. Le constructeur de véhicules électriques a enregistré un bénéfice brut de 170 millions de dollars pour un chiffre d’affaires de 1,7 milliard de dollars sur le Q4. Concernant le bénéfice net c’est encore trop tôt : Rivian enregistre en effet une perte nette de 743 millions de dollars, en baisse malgré tout par rapport aux 1,5 milliard de dollars de pertes du quatrième trimestre 2023.

Sur l’ensemble de l’année, Rivian a livré 51 579 véhicules, ce qui a généré 4,5 milliards de dollars de revenus et réduit la perte nette annuelle à 4,7 milliards de dollars (contre 5,4 milliards en 2023). L’entreprise attribue ces améliorations aux réductions de coûts liées à ses véhicules R1 de deuxième génération et à l’augmentation des revenus issus de la vente de crédits réglementaires, une source de revenus également utilisée par Tesla.

Pour 2025, Rivian prévoit de vendre entre 46 000 et 51 000 véhicules, tout en mettant en avant les défis liés aux changements de réglementation et à une demande plus faible. Malgré cela, l’entreprise vise un « bénéfice brut modeste » pour l’année. Elle a récemment élargi la vente de ses fourgons de livraison électriques à tous les propriétaires de flottes commerciales et lancé une édition spéciale du R1 dédiée au tout-terrain. Les taxes douanières de Trump et la suppression des incitations pour les véhicules électriques (instaurées sous Biden) ne devraient pas arranger les affaires du constructeur pour les mois qui viennent.