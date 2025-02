Annapurna Interactive annonce son premier showcase depuis la démission collective de l’ensemble de ses employés

L’éditeur Annapurna Interactive (Stray, Outer Wilds, Cocoon) vient d’annoncer son prochain showcase qui se tiendra le 24 février prochain, un évènement important à plus d’un titre : il s’agit en effet du premier showcase organisé par Annapurna depuis la démission de l’ensemble des employés de l’éditeur (pas les employés des studios indépendants pris en charge par Annapurna, nuance). Pour rappel, les 25 salariés d’Annapurna Interactive avaient collectivement démissionné au mois de septembre 2024 suite à la volonté des dirigeants du groupe de scinder la division jeu vidéo du reste de la société, une « vision » qui n’était alors pas partagées par les employés.

Ces 25 postes vacants ont tous été remplacés depuis cette grosse crise, et contrairement à ce que l’on pouvait légitimement craindre de prime abord, Annapurna Interactive continue plus que jamais ses activités d’éditeur et de découvreur de pépites indés (ce qui est évidemment une très bonne nouvelle). Le showcase du 24 février sera donc l’occasion de faire le point sur de nombreux titres déjà annoncés, comme Wanderstop, Skin Deep, Wheel World (anciennement Ghost Bike), Faraway, Lushfoil, To a T et Morsels. Un bon moment en perspective…