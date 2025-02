Meta confirme le projet Waterworth d’un immense câble réseau sous-marin

Meta vient d’annoncer Project Waterworth, un projet de câble sous-marin long de 50 000 kilomètres. Au terme de sa construction, ce câble sera le plus long au monde. Ce nouveau réseau d’un coût de 10 milliards de dollars connectera cinq continents, avec des points de connexion aux États-Unis, au Brésil, en Inde, en Afrique du Sud et dans d’autres régions stratégiques. Project Waterworth s’appuiera en outre sur une architecture innovante avec 24 paires de fibres et des techniques de pose en eaux profondes (jusqu’à 7 000 mètres), l’objectif étant de réduire les risques de pannes dues à des facteurs géographiques ou politiques.

La dimension géopolitique joue un rôle clé ici, sachant qu’un partenariat entre l’Inde et les États-Unis vient tout juste d’être annoncé par la Maison-Blanche, partenariat qui prévoit … un engagement de l’Inde dans le financement et l’entretien des infrastructures sous-marines. Sans surprise, Meta souligne que ce câble géant améliorera la connectivité mondiale et soutiendra aussi les futures technologies basées sur l’IA (un secteur extrêmement gourmand en ressources et en bande passante).

Il est à noter que ce n’est pas le premier projet sous-marin de Meta, qui possède déjà des parts dans 16 réseaux (dont 2Africa). Le Project Waterworth est en revanche le premier câble sous-marin entièrement détenu par Meta. Parmi les GAFAM, seuls Meta et Google disposent désormais de leur propre infrastructure réseau sous-marine.