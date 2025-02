Une étude mondiale montre que les scientifiques ont une cote de confiance « modérément élevée »

Une étude récente publiée dans Nature Human Behaviour a examiné la question de la confiance envers les scientifiques à l’échelle mondiale. Et contrairement à l’idée reçue d’une crise de confiance généralisée, les chercheurs ont constaté que la confiance envers les scientifiques est globalement « modérément élevée », avec une moyenne mondiale de 3,62 sur 5. A noter que (malheureusement) la France des Lumières se situe assez nettement en dessous de cette moyenne (3,43) et que le pays le plus positif envers les scientifiques est… l’Égypte (4,3/5). De quoi tordre le cou à pas mal d’idées préconçues.

Les résultats à l’échelle mondiale montrent que les scientifiques sont perçus comme très compétents (4,02/5) et relativement intègres et bienveillants, mais aussi moins ouverts à la contradiction. Sans surprise, cette confiance varie selon certains facteurs sociaux et politiques. En particulier, des attitudes populistes et une posture de domination sociale (le « sachant ») sont associées à une moindre confiance envers les scientifiques. D’autres facteurs, comme les priorités attribuées à la recherche scientifique, influencent également cette perception. Autre pourcentage marquant, 75% des personnes interrogées estiment que la méthode scientifique reste le moyen le plus efficace pour déterminer la vérité ou la fausseté d’une affirmation.

L’étude souligne également le lien entre confiance et engagement des scientifiques dans des causes sociétales et politiques. La confiance est plus forte lorsque la population perçoit que les priorités scientifiques correspondent à ses propres valeurs, comme la santé, l’énergie ou la réduction de la pauvreté. À l’inverse, elle diminue lorsque les efforts scientifiques semblent aller à l’encontre de ces préoccupations, ce qui est le cas lorsque la science est mise au service d’objectifs militaires.