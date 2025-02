Discord a annoncé le déploiement d’une nouvelle fonctionnalité qui a pour nom « Ignorer », visant à améliorer l’expérience de ses utilisateurs. Cette option permet de gérer les interactions sociales de manière plus discrète et personnalisée, sans avoir à recourir aux méthodes plus radicales comme le blocage.

Avec l’option Ignorer, les utilisateurs de Discord peuvent choisir de masquer les messages, les notifications et les activités d’un utilisateur spécifique sans qu’il en ait connaissance. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour ceux qui souhaitent préserver leur espace personnel tout en maintenant une certaine distance avec certaines personnes, sans causer de confrontation directe.

Le blocage classique, bien qu’efficace pour empêcher toute interaction, peut parfois être perçu comme une démarche trop brutale, notamment chez les adolescents qui cherchent à se protéger sans créer de tensions. L’option Ignorer permet ainsi de préserver la tranquillité des utilisateurs tout en évitant des confrontations potentiellement inconfortables.

Pour activer l’option, il suffit de se rendre sur le profil d’un utilisateur, d’appuyer sur les trois petits points et de choisir « Ignorer ». L’option est située juste au-dessus de « Bloquer ».

Discord en profite pour rappeler l’importance de rester vigilant face aux menaces en ligne et recommande des conseils de sécurité pour une expérience en ligne sécurisée.