Microsoft va fermer sa toute première boutique européenne située à Londres

C’est un pan de l’histoire de Microsoft en Europe qui appartient désormais au passé. La firme de Redmond va en effet fermer sa toute première boutique européenne située à Londres près de Regent Street. L’immense store de Microsoft (2000 m2 sur trois étages) fermera ses portes dès le mois prochain, 6 ans à peine après son ouverture. Un porte parole de l’entreprise a justifié cette décision par une volonté de Microsoft de mieux « s’aligner » sur son objectif de croissance, en conséquence de quoi la firme « a décidé de mettre fin de manière anticipée au bail du Microsoft Experience Centre de Londres ».

La première boutique européenne de Microsoft, mais aussi la seule boutique de la firme au Royaume-Uni, fermera ses portes au mois de février

La boutique londonienne propose évidemment tous les produits, logiciels et services de la marque américaine, dont des Xbox Series et même un HoloLens, appareil XR désormais abandonné par Microsoft. Les utilisateurs pouvaient aussi y faire réparer leur matériel, suivant ainsi l’exemple des Apple Store. Il semble surtout que les ventes réalisées dans cette échoppe étaient très loin des ventes en ligne de Microsoft si bien que la boutique avait été transformée en un « Centre d’Expérience ». L’absence de rentabilité ne pouvait sans doute plus être ignorée par une direction impitoyable sur les finances au point de multiplier les plans sociaux depuis 2 ans.