Pocketpair (Palworld) se dote d’une division distribution

Pocketpair, le studio derrière le très populaire Palworld, vient d’annoncer la création d’une nouvelle division destinée à soutenir les développeurs indépendants et les petits studios. Cette nouvelle division promet d’offrir des « opportunités de financement, une assistance au développement et un soutien à l’édition », tout en respectant l’indépendance créative de ses partenaires. L’entreprise collabore déjà avec Surgent Studios, l’équipe derrière le très apprécié Tales of Kenzera: Zau, en leur apportant un soutien financier et technique. Surgent Studios, qui avait dû se résoudre à licencier l’an dernier avant de se une pause indéfinie en octobre, est désormais de retour et travaille sur un jeu d’horreur « court et étrange ». Pocketpair est donc à ce point à l’aise financièrement parlant après le succès de Palworld que le studio peut lâcher une partie de cette énorme manne pour aider de plus petits studios.



L’ initiative de Pocketpair reflète une tendance croissante dans l’édition indépendante. Ces dernières années, des entreprises comme Innersloth, créateurs de Among Us, et Bigmode, le studio lancé par la star de YouTube Dunkey, ont mis en place des projets d’édition afin de financer et soutenir les développeurs indépendants. Ces efforts apportent non seulement des ressources aux petits studios, mais encouragent également la créativité et l’innovation dans une industrie du jeu vidéo particulièrement sclérosée et obnubilée par les GAAS.