Le gouvernement britannique mise sur l’IA dans les services publics pour économiser des milliards

Le gouvernement britannique a annoncé qu’il allait déployer des outils d’intelligence artificielle dans les services publics afin de moderniser des systèmes jugés trop anciens, qui coûteraient environ 45 milliards de livres (53 milliards d’euros) par an à l’administration. Cette initiative vise à améliorer l’efficacité des services publics tout en réduisant les coûts liés à l’utilisation de technologies obsolètes.

Des outils d’IA pour une gestion plus rapide

Selon un communiqué, l’un des premiers outils d’IA qui sera mis en place permettra de traiter plus rapidement les milliers de réponses aux enquêtes publiques. Actuellement, ces données sont analysées par des consultants, un processus coûteux et long, qui peut durer plusieurs mois et atteindre un coût de 100 000 livres (118 378 euros) pour chaque mission. La mise en place de l’IA devrait permettre de réduire ces délais et de diminuer les coûts associés.

Parmi les autres outils prévus, on trouve un service de transcription sécurisé pour les réunions, un assistant pour la préparation des briefings, ainsi qu’un assistant juridique pour les fonctionnaires. Ces innovations visent à alléger le travail administratif et à optimiser les ressources.

Modernisation globale des services publics

Le rapport qui accompagne cette annonce, réalisé par le cabinet Bain & Company, souligne que les technologies actuelles sont responsables de lourds coûts de maintenance et d’une faible accessibilité des services publics en ligne. Près de la moitié des services britanniques ne sont toujours pas accessibles sur internet, un retard que le gouvernement souhaite combler. En plus de l’IA, des mesures comme la simplification des démarches administratives (comme l’enregistrement des décès) et la mise en place du partage de données entre ministères et collectivités locales sont également envisagées.

Malgré les enjeux éthiques et sécuritaires liés à l’utilisation de l’IA, le Premier ministre britannique, Keir Starmer, a souligné la volonté du gouvernement de tester ces nouvelles technologies avant de les encadrer. « Nous allons suivre notre propre voie : tester et comprendre l’IA avant de la réglementer », a-t-il déclaré, se différenciant ainsi de l’approche adoptée par l’Union européenne.