Attention, Microsoft va changer la connexion automatique à votre compte

À partir de février, Microsoft apportera un changement notable à la gestion des connexions aux comptes pour les utilisateurs. Une fois connecté à un compte Microsoft, vous resterez automatiquement connecté jusqu’à ce que vous vous déconnectiez ou utilisiez la navigation privée. Cette modification concerne particulièrement les utilisateurs d’ordinateurs publics, où il est essentiel de prendre des précautions supplémentaires.

Actuellement, lorsque vous vous connectez à votre compte Microsoft, une option vous demande si vous souhaitez rester connecté pour éviter de vous reconnecter à chaque visite. Avec le changement en place dès février, Microsoft choisira automatiquement la connexion prolongée, ce qui signifie que vous devrez vous déconnecter manuellement ou utiliser une fenêtre de navigation privée si vous êtes sur un ordinateur partagé.

Les utilisateurs qui utilisent régulièrement des PC publics, par exemple pour consulter leurs e-mails Outlook, devront désormais être plus vigilants. Il est conseillé de toujours se déconnecter après chaque session ou de privilégier la navigation privée pour éviter toute exposition non voulue de ses informations personnelles. En cas d’oubli, il est possible de forcer la déconnexion de votre compte sur tous les appareils via les paramètres de sécurité.

Ce changement survient après l’ajout du support des clés d’accès (passkeys) par Microsoft, une fonctionnalité qui permet de se connecter via un identifiant biométrique, un code PIN ou une clé de sécurité. Ce système visera à renforcer la sécurité des comptes tout en simplifiant l’accès.