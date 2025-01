Meta Quest 3 : bientôt un accessoire pour le suivi des yeux et du visage ? Pas si vite …

Un ingénieur japonais connu sous le nom de « Nami » a annoncé le développement du EF Tracker, un accessoire de suivi oculaire et facial pour le Meta Quest 3. L’EF Tracker serait équipé de trois caméras et de LED infrarouges pour permettre le suivi, mais pour l’instant le projet n’en est encore qu’au stade du prototype. Des critiaues ont commencé à émerger concernant le manque d’expérience de la petite équipe d’ingénieurs, sans compter l’arrêt brutal d’un partenariat précédent avec diVRse, une entreprise expérimentée dans les accessoires VR. De plus, des accusations d’utilisation non autorisée de logiciels open-source, tels que EyeTrackVR pour le suivi oculaire et Project Babble pour le suivi facial, ont commencé à ternir la crédibilité du projet et ce malgré les démentis du groupe d’ingénieurs.

D’autres incertitudes concernent cette fois la sécurité de l’accessoire. Des experts ont en effet souligné que les niveaux d’éclairage infrarouge de l’EF Tracker dépassent les seuils de sécurité recommandés, ce qui pourrait entraîner un inconfort voire des risques à long terme pour les yeux comme des lésions cornéennes ou des cataractes. Cet accessoire sera aussi confronté à d’autres projets concurrents, comme le Lumi d’Inseye à 160 dollars qui utilise des photosenseurs plus sûrs et économiques. Par ailleurs, on sait que Meta a écarté l’idée de lancer un accessoire officiel de suivi oculaire ou facial pour le Quest 3, ce qui pourrait bien sonner le glas de l’EF Tracker. On a failli y croire… Nami a tout de même réagi à ces soupçons en annonçant que l’EF Trackr serait à terme un produit à monter soi-même à partir d’un plan détaillé, ce qui n’incite pas plus à l’optimisme…