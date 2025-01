Suite à plusieurs incidents, Amazon suspend ses livraisons commerciales par drone aux États-Unis

Amazon a suspendu ses livraisons commerciales par drone au Texas et en Arizona suite à plusieurs incidents impliquant ses drones de nouvelle génération MK30. En décembre, deux drones se sont écrasés lors de tests à l’aéroport de Pendleton, dans l’Oregon, l’un des deux drones ayant pris feu après sa chute. Ces accidents seraient dus à un problème logiciel relatif à la pluie légère qui tombait durant les tests. Amazon a toutefois tenu à déclarer que ces incidents ne sont pas la principale raison de l’arrêt des livraisons. L’entreprise procède déjà à des mises à jour logicielles pour ses drones et devra de nouveau obtenir l’approbation de la Federal Aviation Administration (FAA) avant de reprendre ses opérations. Amazon a également confirmé que les employés des sites concernés continueront d’être rémunérés pendant cette pause.

Outre les accidents de décembre, deux drones MK30 sont entrés en collision lors d’un test précédent. Amazon souligne que de tels incidents sont prévisibles pendant les phases de test et qu’ils aident à améliorer la sécurité du service. Pour rappel, l’entreprise livre des articles non médicaux par drone au Texas depuis 2022 et a commencé à ajouter des médicaments sur ordonnance en 2023. Malgré l’expansion du service à Phoenix en Arizona, Amazon a finalement interrompu ses livraisons par drone en Californie en 2024.