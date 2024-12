Amazon démarre les tests de ses drones de livraison en Italie

Les régulateurs italiens ENAC et ENAV ont donné leur feu vert : Amazon a réalisé son premier test de drone de livraison à San Salvo en Italie, et tout s’est à priori déroulé sans encombres. Un drone MK30 a pu ainsi transporter sa charge (2,27 kilos maxi) au-delà de la ligne de vue, ce qui signifie que l’opérateur ne voyait même plus l’engin à l’horizon lorsque ce dernier a déposé son colis.

Ce test en terre italienne était en préparation depuis plusieurs mois, Amazon prévoyant de lancer dès 2025 son service de livraison Prime Air dans le pays. Tout n’est pas encore réglé puisque de nouvelles approbations seront nécessaires, mais l’autorisation de ces premiers tests laisse tout de comprendre que le géant de la distribution ne devrait pas avoir trop d’obstacles réglementaires à franchir. A noter qu’Amazon a aussi effectué des demandes de tests aussi au Royaume-Uni, un dossier qui prend un peu plus de temps que prévu même si là encore les tests de drones ont été autorisés.

L’Europe ne devrait donc pas tarder à goûter à la livraison par drones. En France, le groupe La Poste, en partenariat avec Atechsys livre déjà depuis 2016 des colis par drone sur deux lignes commerciales régulières situées dans le Var et en Isère