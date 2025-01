Un incendie s’est déclaré dans la plus grande installation mondiale de stockage d’énergie

Un incendie s’est déclaré à la Moss Landing Energy Storage Facility (en Californie), la plus grande installation de stockage d’énergie au monde actuellement détenue par la société Vistra. Le bureau du shérif du comté de Monterey a ordonné l’évacuation des résidents proches de l’installation et la fermeture de certaines portions de l’autoroute 1, tandis que des responsables de santé locaux conseillaient aux habitants de rester à l’intérieur, fenêtres et portes fermées, et d’éteindre tout système de ventilation.



Glen Church, superviseur du comté de Monterey, a qualifié l’incident de véritable « catastrophe ». Vistra annonce qu’une enquête sera lancée dès que l’incendie sera maitrisé. L’installation, agrandie en 2023 avec l’ajout de plus de 110 000 modules de batteries pour le stockage d’énergie renouvelable, joue un rôle essentiel dans la stabilisation du réseau électrique en stockant l’énergie solaire et éolienne pour les périodes de faible production.

Ce n’est malheureusement pas le premier incendie lié aux batteries dans la région. En 2022, une centrale de batteries de Pacific Gas & Electric équipée de batteries Tesla avait également pris feu à proximité. En outre, Vistra a temporairement fermé l’installation de Moss en 2021 après qu’un dysfonctionnement du détecteur de fumée et du système de suppression thermique ait provoqué une pulvérisation d’eau sur les batteries. Précisons que cet incendie n’a aucun lien avec les faux géants qui ravagent les collines de Los Angeles en ce moment même…