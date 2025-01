Free Pro : nouvelle Freebox Pro avec des débits de 8 Gbit/s, le Wi-Fi 7 et du SSD NVMe

C’est un gros coup de boost pour l’offre Free Pro à destination des entreprises : Free vient en effet de dévoiler la nouvelle Freebox Pro, et les spécifications sont à la hauteur. Le nouveau boitier peut désormais atteindre les 8 Gbit/s symétriques, rattrapant ainsi les offres grand public, et intègre logiquement le Wi-Fi 7 sur quatre bandes (ce qui réduit la latence et augmente les débits), ainsi que des répéteurs compatibles au prix de 40 euros (hors taxes). Les emplacements pour disques durs sont remplacés par des SSD NVMe 2280, et un disque de 1 To est fourni gratuitement, tout comme 200 Go de stockage en ligne (inclus) dans l’offre Free Pro donc. Toujours compatible avec un rack 19 pouces, la box dispose de ports Ethernet 2,5 Gbit/s, d’un port SFP+ 10G, et d’un nouveau processeur Qualcomm plus performant et moins énergivore (quad-core à 2,2 GHz), ce qui permettrait de réduire la consommation énergétique de 40 %.

Côté services, l’offre inclut une solution de cybersécurité « Cyber Protect Essentiel » basée sur une technologie française, ainsi qu’une connexion 4G de secours et un forfait mobile Free Pro 5G (150 Go en France et 28 Go à l’étranger). Deux lignes fixes sont également incluses. Le prix reste inchangé, soit 39,99 euros/mois la première année, puis 49,99 euros/mois, sans engagement, et sans oublier aussi des frais d’activation de 50 euros. Une mise à jour aussi consistante que sans surprise donc…