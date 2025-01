[CES 2025] Asus Zenbook 14 Ux3407 : Copilot+, Snapdragon X et moins d’un kilo… pour 32 heures d’autonomie !

Un portable ultra léger, pas si cher et doté d’une autonomie gargantuesque ? Ne cherchez plus, Asus nous livre cet oiseau rare. Lors de sa conférence du CES 2025, le fabricant a dévoilé le Zenbook 14 Ux3407, soit le portable PC Copilot+ « le plus léger du monde », rien que ça ! Le premier gros atout du Zenbook 14 est donc son poids, qui ne dépasse pas les 980 grammes sur la balance. Ce poids plume est en grande partie obtenu grâce à l’usage inédit de Ceraluminum pour la coque de l’appareil, un matériau 30% plus léger que l’aluminium et qui a le bon goût d’être très résistant aux rayures.

Le second atout de ce modèle, c’est son autonomie de 32 heures ! A noter que cette combinaison « poids plume + très grosse autonomie » est totalement inédite à ce niveau de ratio. Au delà du poids et de l’autonomie, le Zenbook 14 Ux3407 se décline en deux version équipées soit du Snapdragon X Elite de Qualcomm soit du Snapdragon X, à quoi il faut rajouter un écran OLED HDR de 14 pouces certifié VESA DisplayHDR True Black 600 (avec 600 nits de luminosité maximale et le DCI-P3 à 100 %), deux haut parleurs Dolby Atmos, 32 Go de RAM LPDRR5, deux ports USB 4 (DisplayPort + PowerDelivery), un port USB 3.2 Gen 2 Type-A, un port HDMI 2.1, une pirse Jack et jusqu’à 1 To de capacité de stockage sur SSD PCIe Gen 4. Sans surprise, le Wifi 7 est de la partie;

Le Zenbook 14 sera disponible dans nos contrées dès le mois février 2025. Les tarifs démarrent à 999 euros.