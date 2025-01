Xbox Cloud Gaming va arriver sur les téléviseurs TV

Microsoft poursuit sa stratégie d’élargissement de l’accès à son service Xbox Cloud Gaming, visant à transformer n’importe quel appareil en plateforme de jeu. La dernière initiative de cette démarche concerne LG, avec lequel l’entreprise a noué un partenariat pour permettre aux utilisateurs de jouer à des titres Xbox directement depuis leurs téléviseurs connectés.

Dès cette année, les membres du Xbox Game Pass Ultimate pourront accéder au Xbox Cloud Gaming via une application Xbox intégrée sur les téléviseurs compatibles.

Ce partenariat vise à enrichir l’expérience de jeu en proposant un large éventail de titres, allant des derniers opus de Call of Duty aux nombreux jeux indépendants. « Nous sommes ravis d’annoncer ce partenariat avec Xbox, qui a pour objectif d’enrichir l’expérience de jeu sur les téléviseurs connectés de LG avec une sélection étendue de jeux populaires », a déclaré Chris Jo, vice-président de la division plateforme chez LG Media Entertainment. Il a ajouté que le Gaming Portal offrira une manière fluide et pratique d’améliorer l’expérience de jeu sur les téléviseurs LG.

Microsoft a récemment permis aux membres du Game Pass Ultimate de streamer leurs jeux, une fonctionnalité qui sera également disponible sur les téléviseurs de LG. Les joueurs pourront ainsi découvrir et jouer à leurs jeux favoris avec des amis, quel que soit l’écran utilisé. « Notre partenariat avec LG aidera les joueurs à découvrir et à jouer facilement à des jeux via le nouveau Gaming Portal sur les téléviseurs connectés de LG », a ajouté Lori Wright, vice-présidente de Xbox.

Ce partenariat avec LG fait suite à une collaboration similaire lancée en 2022 avec Samsung. Plus d’informations sur cette initiative seront partagées plus tard dans l’année.