Un morceau de fusée atterrit dans le village de Mukuku au Kenya

Un grand anneau métallique, probablement un anneau de séparation provenant d’une fusée, est tombé du ciel et s’est écrasé dans le village de Mukuku, au Kenya, L’Agence spatiale kényane, qui enquête sur l’incident, a indiqué qu’il n’y avait aucun blessé, soulignant au passage qu’il était surprenant qu’un tel débris résiste à la rentrée atmosphérique sur Terre. Les composants de lanceurs sont en effets généralement conçus pour se désintégrer lors de leur rentrée dans l’atmosphère. Bien que l’agence spatiale Kényane a assuré qu’il n’y avait aucun danger immédiat, des experts analysent les débris pour en identifier l’origine et comprendre les circonstances de cette chute.

Kenyan officials and the Kenya Space Agency (KSA) are investigating a metallic ring, believed to be part of a rocket, that crashed into Mukuku village in Makueni County on December 30. The object, measuring 2.5 meters in diameter and weighing 500 kilograms, is thought to be a… pic.twitter.com/kVbpHiCEdT

— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) January 1, 2025